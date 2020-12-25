На снижение уровня бедности потратят более 15 трлн рублей в России

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом к 2030 году.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом

Общий объем финансирования мероприятий по снижению уровня бедности в России и обеспечению роста реальных доходов россиян составит в 2019-2024 годах 15,3 трлн рублей. При этом введение мер по поддержке семей с детьми с рождения до семи лет позволит снизить уровень бедности на 2 п. п., говорится в анализе Счетной палаты по достижению национальной цели "Снижение в два раза уровня бедности в РФ".

"Общий объем финансирования данных мер составляет 15,294 трлн рублей в 2019-2024 годах: 89% финансирования мероприятий, связанных с национальными целями по росту реальных доходов и снижению уровня бедности (согласно основным направлениям деятельности правительства Российской Федерации и единому плану), или 26,6% финансирования мероприятий всех федеральных проектов и государственных программ", - говорится в документе.

Отмечается, что достижение национальных целей на федеральном уровне осуществляется в рамках 992 мероприятий национальных проектов, федеральных проектов и государственных программ. При этом ряд крупномасштабных мер позволит существенно снизить уровень бедности. "Данные меры приводят к снижению уровня бедности на 2,32 п. п. и росту реальных располагаемых доходов на 1,04 п. п. от уровня бедности и реальных располагаемых доходов до введения мер. Дополнительные денежные пособия семьям с детьми снижают дефицит доходов населения на 6,7%, что приводит к снижению бедности на 1,99 п. п. и росту реальных располагаемых доходов на 0,82 п. п.", - говорится в документе.

Как отмечает Счетная палата, в 2014-2018 годах доля всего объема социальных выплат, которую получали малоимущие семьи, находилась на уровне 22-26%. "При этом 19-20% малоимущих домохозяйств не получали никаких социальных выплат в течение данного периода. Это говорит о низком уровне нацеленности социальных выплат на малоимущих, то есть о низкой доле средств социальной поддержки, получаемых малоимущими, в общей стоимости этих средств", - говорится в документе.

В то же время пандемия коронавируса и "вызванные ею шоки" окажут негативное влияние на достижение национальных целей по устойчивому росту доходов и снижению уровня бедности как в краткосрочном, так в долгосрочном периодах, заключает Счетная палата.

Национальная цель

В июле 2020 года президент России Владимир Путин поставил цель снизить уровень бедности в стране вдвое по сравнению с 2017 годом к 2030 году. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 году. Глава Минтруда в интервью Владимиру Познеру заявлял, что достичь поставленной цели к 2024 году будет достаточно трудно. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 году составляло 18,9 млн человек, или 12,9% от населения РФ. По итогам 2019 года показатель снизился до 18,1 млн, что составило 12,3% от населения России.

Источник: ТАСС