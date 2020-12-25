Лютые морозы под -50 прогнозируют синоптики в Сибири. В каких регионах, узнайте

Температура будет ниже нормы на 20-24 градуса

Экстремально холодная погода - до 50 градусов мороза - прогнозируется в Западной и Средней Сибири до конца этого года. Температура будет ниже нормы на 20-24 градуса, что близко к рекордным показателям, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Экстремально холодная погода в Сибири. Давно такого не было, там температура на 20-24 градуса ниже номы. Например, в центре Красноярского края до минус 50 градусов будет доходить. Важно, что сильные морозы и в густонаселенных районах: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области. Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такие показатели близки к рекордным и являются следствием глобального потепления. "Глобальное потепление - это не только высокие температуры. Это еще и большая амплитуда переменчивости", - пояснил метеоролог.

Источник: ТАСС