Болезнь или вакцинация: что лучше укрепляет иммунитет, рассказал вирусолог

Авторы вакцины "Спутник V" показали на довольно большом материале, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, отметил вирусолог.

После вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем

В каком случае появляется более сильный иммунитет к коронавирусу – если человек переболел или если сделал прививку, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Александр Бутенко.

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Иммунитет люди приобретают и после перенесенной инфекции, и при помощи вакцинации. Важно, что в результате в обществе остается меньше "горючего материала", то есть людей, восприимчивых к вирусу, отметил в интервью радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко.

"Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины ‒ механизм одинаковый. В результате просто будет ограничена популяция людей, которые чувствительны, восприимчивы и могут заболеть коронавирусом", – пояснил Александр Бутенко.

Авторы вакцины "Спутник V" показали на довольно большом материале, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, отметил вирусолог.

Но, по его словам, титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.

"Даже при том, что после "переболевания" ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть. Потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект как иммунологическая память – встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект", – сказал Александр Бутенко.

Источник: radiosputnik