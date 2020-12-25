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Нашли новый вид коронавируса в Нигерии

11:30 25.12.2020 Фото: Википедия
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В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.

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Пока нет доказательств того, что этот вид коронавируса распространяется так же быстро
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе (АС) сообщил о появлении, предположительно, нового варианта коронавируса в Нигерии, его изучение продолжится.

"Тот (вариант - ред.), который мы наблюдаем в Нигерии, – это пока основано на ограниченном объеме данных – имеет мутацию 501. Похоже, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Но повторюсь, это основано на двух или трех генетических последовательностях. Нам нужно расширить его изучение в Нигерии", - заявил глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг на брифинге, который транслировался в официальном Twitter организации.

Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, которое ознакомилось с исследованием этих случаев, новый вариант коронавируса был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. Как говорится в документе, пока нет доказательств того, что этот вид коронавируса распространяется так же быстро, как вариант, выявленный в Великобритании.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.

Источник: РИА Новости

вирус коронавирус Нигерия новый штамм
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