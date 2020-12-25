Отказалась сотрудничать с Россией по делу 96-летнего нациста Оберлендера Канада. В чем причина?

Недавно лишенный гражданства Канады 96-летний бывший эсэсовец Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году, сообщил ранее Следственный комитет РФ.

Адвокат Оберлендера считает, что дело "еще далеко не закончено" и процесс депортации не ведется

Власти Канады, несмотря на запрос России по делу об экстрадиции экс-нациста Гельмута Оберлендеру, отказались от комментариев и не запрашивали никакие документы, сообщило РИА Новости российское посольство в Оттаве.

Недавно лишенный гражданства Канады 96-летний бывший эсэсовец Оберлендер причастен к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году, сообщил ранее Следственный комитет РФ.

"Канадские власти отказались от комментариев по данному сюжету, никаких документов они в России не запрашивали. В настоящее время посольству не известно о каком-либо диалоге с представителями правительства Канады по Оберлендеру", - заявили в российской дипмиссии.

Российские дипломаты указали, что несмотря на неоспоримость фактов вины нацистского преступника, процедура лишения его гражданства явно затягивается. Адвокат Оберлендера считает, что дело "еще далеко не закончено" и процесс депортации не ведется.

"Очевидно, что влиятельные заступники карателя рассчитывают максимально отсрочить исполнение приговора Верховного суда Канады, пытаясь сохранить ему "канадскую прописку" до ухода из жизни", - говорится в этой связи в заявлении.

Недавно 96-летнего Гельмута Оберлендера лишили гражданства Канады из-за того, что он скрыл свою причастность к массовым казням в СССР. По данным Следственного комитета РФ, он так или иначе участвовал в расстреле 27 тысяч человек в одной только Ростовской области в 1942 году.

Этнический немец, рожденный на Украине, фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя. Сейчас он через суд пытается оспорить депортацию из Канады, однако рассмотрение затянулось из-за пандемии.

Источник: РИА Новости