*По некоторым услугам возможно взимание комиссии в соответствии с тарифами системы «Город». Подробности в отделении Банка Акцепт. Условия действительны на 24.12.20г. АОГ «Банк Акцепт». Лицензия Банка России №567.Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: