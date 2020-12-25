Вы можете с легкостью оплачивать услуги ЖКХ, связи, Интернет и ТВ, вносить налоговые платежи, оплачивать пошлины, штрафы и взыскания, погашать кредиты, вносить плату за детский сад и обучение. Все это вы можете сделать в Бердском отделении Банка Акцепт по адресу ул. Островского, 53/1.

Какие услуги можно оплатить без комиссии?

Квартплата
Управляющие компании:
  • ООО "УК"СИБИРСКИЙ СТАНДАРТ",
  • ООО "ЛИГА",
  • ООО "УК "ЖИЛИЩНИК",
  • ООО УК "ВЕРБЕНА",
  • ООО УК "ТЕМПСЕРВИС"
  • ООО "УК "МАГ-СЕРВИС" и другие

Электричество
  • АО "Новосибирскэнергосбыт"

Тепло, горячая и холодная вода
  • МУП "КБУ"

Капремонт
  • "Фонд модернизации услуг ЖКХ"

Услуги Интернет и ТВ
  • ООО "Новотелеком"
  • ПАО "Ростелеком"
  • ООО "МЕДИА ХОЛДИНГ ТВК"
  • ООО "ТЕЛЕКАРТА"

Домофон
  • ИП Курепов
  • ООО "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ"

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37
*По некоторым услугам возможно взимание комиссии в соответствии с тарифами системы «Город». Подробности в отделении Банка Акцепт. Условия действительны на 24.12.20г. АОГ «Банк Акцепт». Лицензия Банка России №567.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
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Акционерное общество «Банк Акцепт»:
г. Бердск, ул. Островского, 53/1
тел. 8-800-100-27-37
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