Вы можете с легкостью оплачивать услуги ЖКХ, связи, Интернет и ТВ, вносить налоговые платежи, оплачивать пошлины, штрафы и взыскания, погашать кредиты, вносить плату за детский сад и обучение. Все это вы можете сделать в Бердском отделении Банка Акцепт по адресу ул. Островского, 53/1.
Какие услуги можно оплатить без комиссии?
Квартплата
Управляющие компании:
Какие услуги можно оплатить без комиссии?
Квартплата
Управляющие компании:
- ООО "УК"СИБИРСКИЙ СТАНДАРТ",
- ООО "ЛИГА",
- ООО "УК "ЖИЛИЩНИК",
- ООО УК "ВЕРБЕНА",
- ООО УК "ТЕМПСЕРВИС"
- ООО "УК "МАГ-СЕРВИС" и другие
- АО "Новосибирскэнергосбыт"
- МУП "КБУ"
- "Фонд модернизации услуг ЖКХ"
- ООО "Новотелеком"
- ПАО "Ростелеком"
- ООО "МЕДИА ХОЛДИНГ ТВК"
- ООО "ТЕЛЕКАРТА"
- ИП Курепов
- ООО "СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ"
*По некоторым услугам возможно взимание комиссии в соответствии с тарифами системы «Город». Подробности в отделении Банка Акцепт. Условия действительны на 24.12.20г. АОГ «Банк Акцепт». Лицензия Банка России №567.
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
г. Бердск, ул. Островского, 53/1
тел. 8-800-100-27-37
г. Бердск, ул. Островского, 53/1
тел. 8-800-100-27-37
На правах рекламы.
Кто другие? Перечислите?