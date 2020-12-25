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Умер от коронавируса бизнесмен-золотодобытчик Владимир Христов. Он возглавлял список Forbes

09:46 25.12.2020 Фото: Павел Жданов
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Владимир Кириллович Христов за почти сорок лет работы на золотодобывающих предприятиях Магаданской области прошел путь от помощника машиниста экскаватора до первого руководителя предприятия, председателя совета директоров.

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Владимир Христов являлся Почетным гражданином Магаданской области
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Умер от коронавируса бизнесмен-золотодобытчик Владимир Христов. Он возглавлял список ForbesУмер основатель сети "Старик Хоттабыч" и бывший совладелец OBI Игорь Сосин на ЗанзибареЕщё 603 новостей

Как стало известно «МП», сегодня на 72 году жизни в Москве в инфекционной больнице в Коммунарке скончался известный колымский бизнесмен, основатель и председатель совета директоров золотопромышленной компании «Сусуманзолото» Владимир Христов.

Об этом «МП» с прискорбием сообщил генеральный директор ПАО «Сусуманзолото» Александр Чугунов.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Владимир Христов родился 25 февраля 1949, Широкино, Сталинская область, УССР, СССР) - российский предприниматель, владелец и председатель совета директоров одной из крупнейших золотодобывающих компаний России ПАО «Сусуманзолото».

Владимир Христов являлся Почетным гражданином Магаданской области, экс-депутатом регионального законодательного собрания нескольких созывов, был награжден за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Владимир Кириллович Христов за почти сорок лет работы на золотодобывающих предприятиях Магаданской области прошел путь от помощника машиниста экскаватора до первого руководителя предприятия, председателя совета директоров. В должности директора Сусуманского горно-обогатительного комбината в начале 1990-х годов один из первых в области ввел в золотодобычу арендные отношения, на условиях аренды начали работать бригады, участки, карьеры, а затем и предприятие в целом. Сегодня ОАО «Сусуманзолото» занимает одну из лидирующих позиций в стране по добыче россыпного золота.

Источник: magadanpravda

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