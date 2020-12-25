Мега-маска от коронавируса попала в книгу рекордов России. Ее сшили в Новосибирске

Для ее производства использовался тот же материал, что и для производства обычных защитных масок.

Маска стала символов этого года

Самую большую во всей России медицинскую маску удалось пошить работникам компании по печати принтов на одежде в Новосибирске.

Для ее производства использовался тот же материал, что и для производства обычных защитных масок. На самой маске компания решила изобразить знаковые события 2020 года. “Символом 2020 года, безусловно, стала маска. Но за этот год произошло еще много событий, которые останутся на страницах учебников истории. Поэтому мы решили совместить все символы и события года на одной огромной маске” – прокомментировали в компании.

Самая большая тканевая маска



Зарегистрированный размер: 4,51 х 1.61 м.Компания VSEMAYKI.ruРоссия, город Новосибирск23 декабря 2020 года