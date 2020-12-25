Скандал на выборах мэра Бердска: Выгнали с конкурса кандидата Трушакина 25 декабря 2020. Смотрите видео

Первый скандал на выборах мэра Бердска прогремел сегодня, 25 декабря. В 09.00 должен был стартовать конкурс на должность главы Бердска. Он стартовал с опозданием на 30 минут. Как решила конкурсная комиссия, в предвыборной гонке примут участие 8, а не 9 претендентов. Александра Трушакина конкурсная комиссия сняла с выборов из-за погашенной судимости.
Как рассказал "Курьер. среда. Бердск" Александр Трушакин, с конкурса должны снять и действующего главу Евгения Шестернина.
- За 5 лет своей работы из бюджета потрачено 4 млн рублей на его поездки на служебном автомобиле из дома на работу и обратно, - сказал Александр Геннадьевич.
Впрочем, смотрите видео Анастасии Солодковой.
Как бы про вас всех помягче сказать-то бы, кто вы есть такие....