Скандал на выборах мэра Бердска: Выгнали с конкурса кандидата Трушакина 25 декабря 2020. Смотрите видео

По оценке конкурсной комиссии, он не достоит занимать должность главы города из-за погашенной судимости. Александр Геннадьевич обвиняет Шестернина в растрате 4 млн рублей на поездки из дома на работу и обратно в Новосибирск.

Александр Трушакин ушел с выборной гонки

Первый скандал на выборах мэра Бердска прогремел сегодня, 25 декабря. В 09.00 должен был стартовать конкурс на должность главы Бердска. Он стартовал с опозданием на 30 минут. Как решила конкурсная комиссия, в предвыборной гонке примут участие 8, а не 9 претендентов. Александра Трушакина конкурсная комиссия сняла с выборов из-за погашенной судимости.

Как рассказал "Курьер. среда. Бердск" Александр Трушакин, с конкурса должны снять и действующего главу Евгения Шестернина.

- За 5 лет своей работы из бюджета потрачено 4 млн рублей на его поездки на служебном автомобиле из дома на работу и обратно, - сказал Александр Геннадьевич.

Впрочем, смотрите видео Анастасии Солодковой.