Оперативники проводят обыски в квартире у бывшей жены Фургала

Гражданская супруга бывшего главы региона Лариса Стародубова владелица долей ООО "Торэкс"

Оперативники проводят обыски в квартире у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Обыски проходят у экс-супруги Фургала сегодня с раннего утра. Это связано с "Амурсталью", - сказал собеседник агентства.

Гражданская супруга бывшего главы региона Лариса Стародубова владелица долей ООО "Торэкс"( 25% компании). Ранее сообщалось, что в августе арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства в отношении ООО "Торэкс" — ввел наблюдение, следует из карточки дела. Процедура банкротства началась по заявлению МСП Банка. Задолженность, которую банк просил включить в реестр требований кредиторов "Торэкса", превышает 500 миллионов рублей.

Компания "Торэкс" в 2017 году приобрела завод "Амурсталь". Экс-депутаты Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", были также задержаны (9 июля — в тот же день, что и Фургал). Бывшего главу региона обвиняют в организации убийств в 2000-тысячных годах. Фургал был уволен "в связи с утратой доверия", врио главы региона назначен его однопартиец, член ЛДПР Михаил Дегтярев. Фургал свою вину не признает.

В декабре была задержана бывший главный бухгалтер ООО "Торэкс" Галина Алейникова. Сейчас она находится под стражей (на два месяца). По данным следствия, она с подельниками хотела похитить более 305 миллионов рублей у ООО "Торэкс-Хабаровск", создав несуществующую кредиторскую задолженность. В последствии Алейникова планировала обратиться в краевой Арбитражный суд с иском о взыскании, предоставив фиктивные документы.

Источник: РИА Новости