25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Оперативники проводят обыски в квартире у бывшей жены Фургала

11:00 25.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
1 0

В декабре была задержана бывший главный бухгалтер ООО "Торэкс" Галина Алейникова.

% name% title
Гражданская супруга бывшего главы региона Лариса Стародубова владелица долей ООО "Торэкс"

Оперативники проводят обыски в квартире у бывшей жены экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Обыски проходят у экс-супруги Фургала сегодня с раннего утра. Это связано с "Амурсталью", - сказал собеседник агентства.
Гражданская супруга бывшего главы региона Лариса Стародубова владелица долей ООО "Торэкс"( 25% компании). Ранее сообщалось, что в августе арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства в отношении ООО "Торэкс" — ввел наблюдение, следует из карточки дела. Процедура банкротства началась по заявлению МСП Банка. Задолженность, которую банк просил включить в реестр требований кредиторов "Торэкса", превышает 500 миллионов рублей.

Компания "Торэкс" в 2017 году приобрела завод "Амурсталь". Экс-депутаты Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов, ранее входившие в руководство завода "Амурсталь", были также задержаны (9 июля — в тот же день, что и Фургал). Бывшего главу региона обвиняют в организации убийств в 2000-тысячных годах. Фургал был уволен "в связи с утратой доверия", врио главы региона назначен его однопартиец, член ЛДПР Михаил Дегтярев. Фургал свою вину не признает.

В декабре была задержана бывший главный бухгалтер ООО "Торэкс" Галина Алейникова. Сейчас она находится под стражей (на два месяца). По данным следствия, она с подельниками хотела похитить более 305 миллионов рублей у ООО "Торэкс-Хабаровск", создав несуществующую кредиторскую задолженность. В последствии Алейникова планировала обратиться в краевой Арбитражный суд с иском о взыскании, предоставив фиктивные документы.

Источник: РИА Новости

жена Фургала обыск ООО "Торэкс" Сергей Фургал
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что найдут?

Аноним, 25 декабря 2020 12:13
НВР: Найдут Жириновского, переодетого в женское с тремя заграничными паспортами и узелком с несколькими миллиардами евро.)))

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПадает температура до -50 на глазах в Сибири. Прогноз погоды на последнюю неделю 2020 года
12:25 25-12-2020
Падает температура до -50 на глазах в Сибири. Прогноз погоды на последнюю неделю 2020 года
Пытался покончить с собой в Барселоне сын чиновника Постриганя
12:23 25-12-2020
Пытался покончить с собой в Барселоне сын чиновника Постриганя
Как сделать снежинку из бумаги легко и красиво
12:20 25-12-2020
Как сделать снежинку из бумаги легко и красиво
Отказалась сотрудничать с Россией по делу 96-летнего нациста Оберлендера Канада. В чем причина?
12:15 25-12-2020
Отказалась сотрудничать с Россией по делу 96-летнего нациста Оберлендера Канада. В чем причина?
БердскОтветили на каверзные вопросы теста кандидаты в мэры Бердска. Теперь защищают свои программы развития города 1
12:08 25-12-2020
Ответили на каверзные вопросы теста кандидаты в мэры Бердска. Теперь защищают свои программы развития города
БердскПодарок на Новый год 2021: Награду губернатора Андрея Травникова получила начальник УПФР по Бердску Елена Чуль 1
12:00 25-12-2020
Подарок на Новый год 2021: Награду губернатора Андрея Травникова получила начальник УПФР по Бердску Елена Чуль
Подал иск на 4,7 миллиардов рублей к производителю "Союзов" Роскосмос
12:00 25-12-2020
Подал иск на 4,7 миллиардов рублей к производителю
Нет денег на похороны: хранил тело матери в квартире 16 месяцев сынок 2
11:51 25-12-2020
Нет денег на похороны: хранил тело матери в квартире 16 месяцев сынок
Подстригаем ногти по лунному календарю в январе 2021 года
11:50 25-12-2020
Подстригаем ногти по лунному календарю в январе 2021 года
Когда выйдет "Мажор. Фильм" с Павлом Прилучным, стало известно
11:47 25-12-2020
Когда выйдет