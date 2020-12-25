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Устроили массовую драку на турнире бойцы ММА Исмаилов и Минеев. Кому грозит 15 суток?

10:33 25.12.2020 Фото: Fight Nights Global
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После стычки Исмаилова на полицейской машине отвезли в отделение для разбирательства, правоохранители подчеркнули, что это не задержание.

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Для урегулирования ситуации в дело вмешались сотрудники полиции и ОМОНа

Перепалка между российскими бойцами смешанных единоборств (ММА) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым спровоцировала массовую драку на турнире в Москве.

Минеев после одного из боев шоу под эгидой AMC Fight Nights вышел в клетку и в очередной раз вызвал на бой Исмаилова, который появился следом. Словесная перепалка между спортсменами перешла в драку.

В клетку выбежали многочисленные болельщики. Для урегулирования ситуации в дело вмешались сотрудники полиции и ОМОНа.

После стычки Исмаилова на полицейской машине отвезли в отделение для разбирательства, правоохранители подчеркнули, что это не задержание.

Минеев и Исмаилов провели очный бой в 2018 год. Поединок завершился вничью.

Источник: rsport

драка омон подрались спортсмены Магомед Исмаилов Владимир Минеев
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