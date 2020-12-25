Устроили массовую драку на турнире бойцы ММА Исмаилов и Минеев. Кому грозит 15 суток?

После стычки Исмаилова на полицейской машине отвезли в отделение для разбирательства, правоохранители подчеркнули, что это не задержание.

Для урегулирования ситуации в дело вмешались сотрудники полиции и ОМОНа

Перепалка между российскими бойцами смешанных единоборств (ММА) Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым спровоцировала массовую драку на турнире в Москве.

Минеев после одного из боев шоу под эгидой AMC Fight Nights вышел в клетку и в очередной раз вызвал на бой Исмаилова, который появился следом. Словесная перепалка между спортсменами перешла в драку.

В клетку выбежали многочисленные болельщики. Для урегулирования ситуации в дело вмешались сотрудники полиции и ОМОНа.

После стычки Исмаилова на полицейской машине отвезли в отделение для разбирательства, правоохранители подчеркнули, что это не задержание.

Минеев и Исмаилов провели очный бой в 2018 год. Поединок завершился вничью.

Источник: rsport