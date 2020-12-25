Заражают коронавирусом медиков ЦГБ Бердска пациенты. Почему не установят защитное стекло, возмущены горожане

Болеют коронавирусом уже двое сотрудников регистратуры кожно-венерологического отделения. Насколько известно редакции, подобная ситуация не только в этом отделении, стекла нет и в других регистратурах. коронавирус.

В зоне риска в пандемию оказались регистраторы ЦГБ Бердска

Оказались в зоне риска в пандемию работники регистратуры кожно-венерологического отделения ЦГБ Бердска. Об этом редакции "Курьер. Среда. Бердск" стало известно 25 декабря. У окна регистратуры нет защитного стекла, между пациентами и регистраторами не соблюдается дистанция. А весь поток больных проходит через это окно. На данный момент болеют коронавирусом уже двое сотрудников - одна слегла с осложнениями, вторая впервые заражена опасным вирусом. Насколько известно редакции, подобная ситуация не только в этом отделении, стекла нет и в других регистратурах.

- Регистратуру организовали в этом месте после переезда наркологии на площади кожно-венерологического отделения. Это место наверное раньше было постом, может не нужно было раньше закрывать, а сейчас не хватает денег на мелочи. А сейчас ведь стекло необходимо, нужно защитить сотрудников регистратуры, - обратились в редакцию бердчане.

Что на эту просьбу ответил начмед Бердска Максим Кучеренко?

- Смета составляется, установка планируется, - сказал Максим Александрович 25 декабря "Курьер. Среда. Бердск".

Как быстро установят стекло - читайте подробности в ближайшее время.

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