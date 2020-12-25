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Сколько россиян считают "постановкой" отравление Алексея Навального, показал опрос

11:15 25.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Респонденты называют три основные версии произошедшего.

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Респонденты называют три основные версии произошедшего

Большинство россиян (78%) знают об отравлении Алексея Навального, хотя внимательно следит за развитием событий менее пятой части населения. Опрошенные называют три основные версии произошедшего: 30% считают произошедшее инсценировкой самого политика, 19% видят в этом провокацию западных спецслужб, 15% говорят о попытке власти устранить политического оппонента.

Об отравлении Навального на сегодняшний день знают большинство россиян: 17% – внимательно следят, 61% – хотя бы что-то об этом слышали. При этом за последние месяцы эти цифры практически не изменились. Наиболее информированными оказались читатели новостей в интернете.

Знаете ли вы об отравлении Алексея Навального в августе 2020 года?

Сен.20 Дек.20
Внимательно за этим слежу 18 17
Что-то об этом слышал(а) 59 61
Первый раз об этом слышу 22 20
Затрудняюсь ответить 1 2

Респонденты называют три основные версии произошедшего. Чаще всего (30%) люди говорят об инсценировке отравления. Еще 19% считают произошедшее провокацией западных спецслужб. И 15% видят в этом попытку власти устранить политического оппонента. При этом те, кто внимательно следит за делом, основной версией считают отравление Навального властями.

Мнения о произошедшем также сильно зависят от возраста респондентов, канала получения информации и отношения к властям. Так, представители старшего поколения, получающие новости по телевизору и доверяющие теленовостям, а также сторонники власти в основном считают произошедшее инсценировкой и провокацией Запада. Молодежь, активные пользователи интернета и критики власти гораздо чаще склонны винить в отравлении российские власти.

Обсуждаются разные версии о том, что именно произошло с Алексеем Навальным, а какая из версий кажется вам наиболее правдоподобной? (в %% от тех, кто слышал об отравлении)

Никакого отравления вообще не было, это инсценировка 30
Это провокация западных спецслужб 19
Это попытка власти устранить политического оппонента 15
Это личная месть кого-то из фигурантов его расследований 7
Это борьба внутри российской оппозиции 6
Проблемы со здоровьем, случайное отравление, обычное отравление 1
Другое 4
Затрудняюсь ответить 19

Опрос проведен 21-23 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Данные за сентябрь получены в результате опроса, проведенного 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.

Источник: Левада

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