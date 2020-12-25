Сколько россиян считают "постановкой" отравление Алексея Навального, показал опрос

Большинство россиян (78%) знают об отравлении Алексея Навального, хотя внимательно следит за развитием событий менее пятой части населения. Опрошенные называют три основные версии произошедшего: 30% считают произошедшее инсценировкой самого политика, 19% видят в этом провокацию западных спецслужб, 15% говорят о попытке власти устранить политического оппонента.
Об отравлении Навального на сегодняшний день знают большинство россиян: 17% – внимательно следят, 61% – хотя бы что-то об этом слышали. При этом за последние месяцы эти цифры практически не изменились. Наиболее информированными оказались читатели новостей в интернете.
Знаете ли вы об отравлении Алексея Навального в августе 2020 года?
|Сен.20
|Дек.20
|Внимательно за этим слежу
|18
|17
|Что-то об этом слышал(а)
|59
|61
|Первый раз об этом слышу
|22
|20
|Затрудняюсь ответить
|1
|2
Респонденты называют три основные версии произошедшего. Чаще всего (30%) люди говорят об инсценировке отравления. Еще 19% считают произошедшее провокацией западных спецслужб. И 15% видят в этом попытку власти устранить политического оппонента. При этом те, кто внимательно следит за делом, основной версией считают отравление Навального властями.
Мнения о произошедшем также сильно зависят от возраста респондентов, канала получения информации и отношения к властям. Так, представители старшего поколения, получающие новости по телевизору и доверяющие теленовостям, а также сторонники власти в основном считают произошедшее инсценировкой и провокацией Запада. Молодежь, активные пользователи интернета и критики власти гораздо чаще склонны винить в отравлении российские власти.
Обсуждаются разные версии о том, что именно произошло с Алексеем Навальным, а какая из версий кажется вам наиболее правдоподобной? (в %% от тех, кто слышал об отравлении)
|Никакого отравления вообще не было, это инсценировка
|30
|Это провокация западных спецслужб
|19
|Это попытка власти устранить политического оппонента
|15
|Это личная месть кого-то из фигурантов его расследований
|7
|Это борьба внутри российской оппозиции
|6
|Проблемы со здоровьем, случайное отравление, обычное отравление
|1
|Другое
|4
|Затрудняюсь ответить
|19
Опрос проведен 21-23 декабря 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%. Данные за сентябрь получены в результате опроса, проведенного 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Источник: Левада