Зачем нужен секс? 11 вариантов ответа на этот вопрос

Проекция чувства, своего рода язык тела, передача любви и нежности - это все о сексе. Поэтому главное в этом деле — совпасть по целям со своим партнером либо открыть ему новые горизонты.

Одним из самых простых мотивов является снятие сексуального напряжения

В наше время секс для каждого человека несет абсолютно разные значения, цели и способы реализации в партнерстве. И, конечно, это определяет мотивацию на секс и его частоту в паре. Подробнее об этом в своем блоге в Instagram рассказывает психолог-сексолог, сертифицированный тренер по сексуальному образованию Ольга Савская.

Относительно секса, сексуальности в жизни много мифов и иллюзий, именно поэтому неудовлетворенность в этой сфере часто является поводом обращений к психологу за консультацией, получением помощи в осмыслении своего опыта и переживаний в отношениях с партнером.

Какие функции выполняет сексуальная активность:

релаксация (разрядка полового напряжения),

прокреация (деторождение),

рекреация (чувственное наслаждение),

познание (удовлетворение и любопытство),

коммуникация (достижение единства между партнерами),

сексуальное самоутверждение (проверка себя или доказательство другим собственной сексуальной привлекательности),

достижение внесексуального самоутверждения (брак по расчету, повышение социального статуса и т.д.),

проведение ритуала,

компенсация недостающих форм деятельности,

созидание (эротическое искусство и литература),

страхи (измены, уход партнера и т.д.).

Снятие напряжения

Одним из самых простых мотивов является снятие сексуального напряжения. Люди в такой связи нередко могут быть совершенно неразборчивы. Единственная их цель — разрядка и релакс.

Самоутверждение

Секс важен не сам по себе, более того — он вообще не важен. Важны те эмоции, которые получают при помощи сексуальных действий, но которые с ними непосредственно не связаны.

Любопытство

Многие люди просто любят и хотят экспериментировать. Несомненно, с разными партнерами — разный секс. Хочется испытать что-то новое и не знакомое раньше.

Личная выгода

Здесь речь идет о конкретных выгодах, не об эмоциях. В пример можно привести молодых девушек, которые соглашаются на секс со своим молодым человеком только потому, что он грозится ее бросить.

Супружеский долг

Грустно осознавать, но этот фактор оказывает свое влияние во многих семьях. Вы занимаетесь страстью не особо страстно, системно. Просто потому, что надо, мы ведь муж и жена.

Самоцель — наслаждение

Занятие сексом ради удовольствия. Вы ждете секса и предвкушаете его. Партнеры нацелены на наслаждение, они могут даже не любить друг друга. Но взаимное притяжение сделает свое дело.

Секс — проекция чувства, своего рода язык тела, во время соития мы передаем друг другу свою любовь и нежность. Поэтому главное в этом деле — совпасть по целям со своим партнером либо открыть ему новые горизонты.