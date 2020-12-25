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Определил цену газа для Белоруссии на 2021 год "Газпром"

11:45 25.12.2020 Фото: Pixabay
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Между "Газпромом" и компанией "Газпром трансгаз Беларусь" до конца нынешнего года действуют контракты на поставку газа и его транспортировку.

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"Газпром" не указал в пресс-релизе цену поставок

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич договорились о порядке формирования цены на российский газ в 2021 году, сообщила пресс-служба компании.

Соответствующий протокол стороны подписали в Санкт-Петербурге, во встрече также участвовал посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

"Газпром" не указал в пресс-релизе цену поставок.

В свою очередь, пресс-служба белорусского Минэнерго сообщила, что согласованная цена находится "практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой", зафиксированной в межправительственном соглашении 2011 года.

Между "Газпромом" и компанией "Газпром трансгаз Беларусь" до конца нынешнего года действуют контракты на поставку газа и его транспортировку. Цена российского сырья для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров, при этом Минск настаивал на ее снижении.

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