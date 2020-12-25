Подал иск на 4,7 миллиардов рублей к производителю "Союзов" Роскосмос

Иск поступил в суд 24 декабря

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "Роскосмос", требующей взыскать более 4,7 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", которое производит ракеты-носители "Союз", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 24 декабря, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.

РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие космической отрасли. Оно производит ракеты-носители "Союз", космические аппараты. Помимо того, предприятие занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.

"Прогресс" попал в опубликованный 22 декабря Минторгом США список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.

Источник: РИА Новости