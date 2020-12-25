Четыре важных изменения в жизни россиян с января 2021 года. Что нас ждет?

На 3,7% будет проиндексирован маткапитал

Страховая пенсия для неработающих граждан c января следующего года увеличится yа 6,3%. Так, средний размер выплат по стране составит 17 432 рубля.

Также на 3,7% будет проиндексирован маткапитал. Его размер составит 483 тысячи 882 рубля. Эта сумма предусмотрена для семей, которые получили право на материнский капитал до 1 января 2020 года. На эту сумму претендуют также семьи, в которых после 1 января 2020 года родится первенец. На второго ребенка материнский капитал составит 639 тысяч 432 рубля.

Россиянам со следующего года придется платить налоги с процентов по своим вкладам от миллиона рублей. НДФЛ будет браться с суммы дохода, которая превысит миллион рублей, умноженный на ключевую ставку ЦБ. Сейчас она составляет 4,25%, это значит, что доход по вкладам до 42 тысяч 500 рублей не будет облагаться НДФЛ. Если он окажется выше этой суммы, то нужно будет заплатить 13%.

Изменяется в том числе порядок определения прожиточного минимума для всех слоев населения. МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться исходя из медианного дохода (величины, относительно которой у половины населения доходы выше, а у половины ниже). Кроме того, в России с 1 января тарифы на пользование газом вырастут на 3%. Это произойдет в рамках ежегодной индексации стоимости ЖКУ, пишет NEWS.RU. Количество документов, требуемых для получения компенсации уменьшится. Собственникам жилья не нужно будет подавать справку об отсутствии задолженности, так как право на субсидии получают и должники, если будет заключено соглашение о рассрочке погашения долга.

Ранее стало известно, что в России со следующего года появится новая статья о конфискации автомобиля. Документом предусматривается возможность конфискации автомобиля в пользу государства, если нарушитель уже второй раз управлял автомобилем нетрезвый и ездил на авто по доверенности, пишет «Утро.ру». Также в скором времени госавтоинспекторы получат новые приборы для быстрого определения наличия алкоголя или наркотиков в организме водителей, напоминает RT.

Источник: ura.news