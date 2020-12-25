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Что до 31 декабря срочно нужно сделать с пенсионными деньгами россиянам - обращение ПФР

16:20 25.12.2020 Фото: pixabay
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Россияне, которые в этом году подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый фонд, могут до конца декабря изменить свое решение и отказаться от такого перевода.

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Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений в новый фонд завершился 1 декабря. По предварительным данным, всего за 11 месяцев было подано 128,5 тыс. заявлений, из которых 81,3 тыс. (63,3%) – лично, 47,2 тыс. (36,7%) – через портал госуслуг

Граждане России, подавшие в этом году заявление о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, могут до конца декабря изменить своё решение. Об этом сообщается 24 декабря на сайте ПФР.

Россияне, которые в этом году подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый фонд, могут до конца декабря изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать уведомление в Пенсионный фонд России, лично обратившись в любую клиентскую службу фонда или через портал госуслуг. В последнем случае уведомление потребуется заверить усиленной электронной подписью.

Узнать, какой фонд управляет пенсионными накоплениями и подавалось ли заявление о его смене в этом году, можно в личном кабинете на сайте es.pfrf.ru и gosuslugi.ru или в клиентской службе ПФР.

Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений в новый фонд завершился 1 декабря. По предварительным данным, всего за 11 месяцев было подано 128,5 тыс. заявлений, из которых 81,3 тыс. (63,3%) – лично, 47,2 тыс. (36,7%) – через портал госуслуг.

Всех, кто решил досрочно перевести средства, Пенсионный фонд проинформировал о риске потери инвестиционного дохода. В результате 10% граждан отказались от принятого решения по переходу в новый фонд раньше срока.

Напомним, уведомления о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда были введены с 2019 года. С прошлого года также ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе накоплений. Оба нововведения нацелены на то, чтобы повысить осведомленность граждан о возможных потерях при переводе средств и предотвратить возможные случаи мошенничества.

Благодаря этим мерам доля досрочных переходов в другой фонд с потерей средств сократилась по итогам прошлого года до 60,5% по сравнению с 95,8% в 2018-м, а потери граждан из-за досрочного перевода накоплений стали наименьшими по сравнению с переходными кампаниями предыдущих лет.

пенсионные накопления ПФР
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