"За колоссальную работу и нагрузку": поблагодарил врачей ЦГБ в Бердске Евгений Шестернин

Церемония награждения прошла в ДК «Родина»

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, депутаты Заксобрания Новосибирской области Зоя Родина и Ирина Диденко, глава города Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Владимир Голубев поздравили врачей БЦГБ во время подведения итогов работы больницы в 2020 году.

Церемония награждения прошла в ДК «Родина». Евгений Шестернин поблагодарил врачей за колоссальную работу и нагрузку, с которой они столкнулись, за неравнодушное отношение к пациентам, техническое развитие больницы и вручил благодарственные письма.

Источник: Администрация Бердска