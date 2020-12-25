25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

"За колоссальную работу и нагрузку": поблагодарил врачей ЦГБ в Бердске Евгений Шестернин

11:13 25.12.2020 Фото: Администрация Бердска
1 1

Церемония награждения прошла в ДК «Родина».

% name% title
Церемония награждения прошла в ДК «Родина»

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, депутаты Заксобрания Новосибирской области Зоя Родина и Ирина Диденко, глава города Бердска Евгений Шестернин, председатель Совета депутатов Владимир Голубев поздравили врачей БЦГБ во время подведения итогов работы больницы в 2020 году.

Церемония награждения прошла в ДК «Родина». Евгений Шестернин поблагодарил врачей за колоссальную работу и нагрузку, с которой они столкнулись, за неравнодушное отношение к пациентам, техническое развитие больницы и вручил благодарственные письма.

Источник: Администрация Бердска

Бердск мэр награждение поздравил врачей
Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как помочь медикам Бердска?

Иван Петров, 25 декабря 2020 11:49
Да пошел он.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПадает температура до -50 на глазах в Сибири. Прогноз погоды на последнюю неделю 2020 года
12:25 25-12-2020
Падает температура до -50 на глазах в Сибири. Прогноз погоды на последнюю неделю 2020 года
Пытался покончить с собой в Барселоне сын чиновника Постриганя
12:23 25-12-2020
Пытался покончить с собой в Барселоне сын чиновника Постриганя
Как сделать снежинку из бумаги легко и красиво
12:20 25-12-2020
Как сделать снежинку из бумаги легко и красиво
Отказалась сотрудничать с Россией по делу 96-летнего нациста Оберлендера Канада. В чем причина?
12:15 25-12-2020
Отказалась сотрудничать с Россией по делу 96-летнего нациста Оберлендера Канада. В чем причина?
БердскОтветили на каверзные вопросы теста кандидаты в мэры Бердска. Теперь защищают свои программы развития города 1
12:08 25-12-2020
Ответили на каверзные вопросы теста кандидаты в мэры Бердска. Теперь защищают свои программы развития города
БердскПодарок на Новый год 2021: Награду губернатора Андрея Травникова получила начальник УПФР по Бердску Елена Чуль 1
12:00 25-12-2020
Подарок на Новый год 2021: Награду губернатора Андрея Травникова получила начальник УПФР по Бердску Елена Чуль
Подал иск на 4,7 миллиардов рублей к производителю "Союзов" Роскосмос
12:00 25-12-2020
Подал иск на 4,7 миллиардов рублей к производителю
Нет денег на похороны: хранил тело матери в квартире 16 месяцев сынок 2
11:51 25-12-2020
Нет денег на похороны: хранил тело матери в квартире 16 месяцев сынок
Подстригаем ногти по лунному календарю в январе 2021 года
11:50 25-12-2020
Подстригаем ногти по лунному календарю в январе 2021 года
Когда выйдет "Мажор. Фильм" с Павлом Прилучным, стало известно
11:47 25-12-2020
Когда выйдет