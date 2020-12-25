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29 декабря получат пенсию за январь некоторые пенсионеры. Кто конкретно? И график выдачи пенсии в новогодние праздники

16:50 25.12.2020 Фото: pixabay
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В предстоящие новогодние праздничные и выходные дни доставка пенсий и иных социальных выплат  отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями.

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О выплате пенсий через Почту России в новогодние праздники

В график доставки пенсий и иных выплат по линии ПФР в предстоящие новогодние праздники через почтовые организации региона внесены изменения.

В предстоящие новогодние праздничные и выходные дни доставка пенсий и иных социальных выплат  отделами доставки и отделениями почтовой связи Новосибирской области будет производиться с некоторыми изменениями.

В участках доставки пенсий и пособий г. Новосибирска, г. Бердска и г. Искитима:

- 29 декабря за 3 января;

- 4 января за 4 и 7 января;

- 5 января  за 5 и 8 января;

- 6 января за 6 января;

- 9 января за 9 и 10 января.

В отделениях почтовой связи г. Новосибирска:

- 29 декабря за 3 января;

- 4 января за 4 января;

- 5 января за 5 января;

- 6 января за 6 и 7 января;

- 8 января за 8 и 10 января;

- 9 января за 9 января.

В отделениях почтовой связи других городов, районных центров и населенных пунктов Новосибирской области выплаты будут производиться в соответствии с режимом работы отделений почтовой связи.

Выплата через кредитные учреждения (банки) – по обычному графику в январе в соответствии с Соглашением.

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