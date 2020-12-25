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Украл забытый на вокзале телефон пьяный воришка на станции Барабинск

11:38 25.12.2020 Фото: Freeimg.ru
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Мужчину ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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На территории вокзальных комплексов действует круглосуточная система видеонаблюдения

Линейным отделом МВД России на станции Барабинск возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильного телефона на входе в здание железнодорожного вокзала.

В ходе расследования установлено, что при прохождении через рамку металлодетектора 58-летний житель Усть-Таркского района выложил свои вещи, в том числе телефон, на столик и забыл его. Следом за ним досмотр проходили трое мужчин. Последний увидел электронное устройство и спросил, чей это гаджет, полагая, что его оставил кто-то из товарищей. Один из них - 50-летний житель Барабинского района - решил присвоить чужую вещь и заявил, что телефон принадлежит ему. По дороге домой злоумышленник распивал спиртное со знакомыми, в результате чего упал и выронил не только свой, но и похищенный телефон. С помощью родственника он отыскал потерю, спрятал чужой телефон у себя дома, рассчитывая позднее его продать и потратить деньги на алкоголь.

С помощью установленной на вокзале системы видеонаблюдения транспортные полицейские установили предполагаемого похитителя, а также направление, куда он ехал. Мужчина был задержан по месту жительства в одной из деревень Барабинского района. Учитывая, что в результате хищения потерпевшему был причинен значительный ущерб, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), и его ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Транспортная полиция напоминает, что на территории вокзальных комплексов действует круглосуточная система видеонаблюдения, которая позволяет в кратчайшие сроки установить лиц, причастных к любому виду хищений и предоставляет неоспоримые доказательства совершения преступлений. Тем не менее, пассажирам не стоит пренебрегать мерами предосторожности и постоянным вниманием к своим вещам и окружающей обстановке. Не оставляйте без присмотра ручную кладь, электронные устройства и даже крупногабаритный багаж!

барабинск видеонаблюдение транспортная полиция украл телефон
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