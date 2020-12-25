17 111 рублей - таким будет после индексации средний размер пенсии с 1 января 2021 год, сообщил ПФР

Увеличение коснется 602,4 тысяч неработающих пенсионеров Новосибирской области. Обращаем внимание, что данный перерасчет осуществляется как обычно в БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ порядке.

Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня страховой пенсии умножить на 1,063

Индексация страховых пенсий с 1 января 2021 года будет произведена путем увеличения стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты – это аналог базовой части пенсии. С 1 января 2021 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 98 рублей 86 копеек, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости – 6 044 рубля 48 копеек в месяц. Таким образом, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. При этом «прибавка» к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии. Средний размер прибавки составит по нашему региону 1 тысячу 11 рублей. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в результате индексации составит 17 111 рублей 12 коп.

Узнать новый размер пенсии каждый может и самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемой сегодня страховой пенсии умножить на 1,063.

Увеличение коснется 602,4 тысяч неработающих пенсионеров Новосибирской области. Обращаем внимание, что данный перерасчет осуществляется как обычно в БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОМ порядке.