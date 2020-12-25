Продал чужую квартиру сам себе застройщик-банкрот в Новосибирске

В общей сложности застройщик задолжал порядка 28 млн. рублей всем заёмщикам и по решениям суда

Застройщик обанкротился, чтобы не отдавать 28 млн рублей, переуступил квартиру сам себе, а потом продал её, чтобы вывести деньги из компании и сохранить их за собой. В результате жительница Новосибирска едва не лишилась жилья через суд.

Ольга Алиферова купила квартиру площадью 59,1 кв. м. на улице Аникина у Виталия Шмидта в апреле 2018 года через Центральное агентство недвижимости. Все документы были в порядке, права зарегистрированы правильно. 2 года покупательница жила спокойно, пока на неё не подали в суд.

Виталий Шмидт, в свою очередь, получил квартиру по переуступке всего за 1,16 млн рублей. Для такого жилья эта цена приблизительно втрое меньше рыночной. Шмидт получил его, якобы, за долги от АО финансово-строительной компании “Новосибирская”, которая возводила дом. Директором в ней был Сергей Чернатов.

В общей сложности застройщик задолжал порядка 28 млн. рублей всем заёмщикам и по решениям суда. Долг Шмидту вернули с бОльшим предпочтением его требованиям, по сравнению с другими. Конкурсный управляющий заметил это и подал в суд, чтобы признать сделку недействительной. Проверить такую информацию в открытых источниках невозможно.

Шмидт в реальности не передавал никаких денег застройщику, а средства от продажи квартиры на Аникина передал своему представителю — Алексею Гаврову. Он был аффилирован с застройщиком АО финансово-строительной компании “Новосибирская”. Так же выяснилось, что сам Шмидт от момента покупки до момента продажи квартиры владел ровно две недели, а ещё раньше работал у застройщика, а деньги от Алиферовой “осели” у нового застройщика ООО “Комплекс на Кропоткина”, где директором оказался также Сергей Чернатов.

“Мы доказали, что Ольга Алиферова — добросовестный приобретатель и не могла быть в курсе схем. Она купила квартиру на средства, полученные из понятных источников и не была связана с продавцом или его партнёрами. Деньги реально передавались, а, следовательно, признавать сделку недействительной нет никаких причин”, — говорить Ольга Шестакова, юрист Центрального агентства недвижимости.

Так как квартиру вывели из имущества застройщика-банкрота незаконно, а Гавров и Шмидт создали схему, чтобы вывести деньги в другую компанию, суд постановил взыскать с них солидарно 3 млн рублей. Ольга Алиферова же теперь может спокойно продолжать жить в честно купленной ею квартире.