Какие выплаты для предпенсионеров могут существенно увеличить в 2021 в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила кабмину увеличить пособие по безработице для людей предпенсионного возраста, которых уволили.

Пособие по безработице для предпенсионеров предложили повысить

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила кабмину увеличить пособие по безработице для людей предпенсионного возраста, которых уволили. Об это пишет ТАСС.

«Изучить вопрос об увеличении максимального размера пособия по безработице для всех уволенных лиц предпенсионного возраста, а также предоставления дополнительных гарантий защиты трудовых прав, гарантий социального обеспечения, независимо от даты постановки на учёт в качестве безработного», — говорится в докладе «Соблюдение и защита трудовых прав граждан в РФ» в разделе рекомендаций кабмину.

«Кроме этого, Москалькова рекомендовала рассмотреть возможное увеличение прожиточного минимума пенсионера. Представляется возможным рекомендовать рассмотреть вариант коррекции прожиточного минимума пенсионера в сторону увеличения от минимума взрослого трудоспособного гражданина», — поясняется в докладе.