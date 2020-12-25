Подвел итоги коронавирусного 2020 года для россиян Сбербанк

К концу 2020 года COVID-19 в стране переболеют 16,6 млн россиян

СберИндекс подвёл итоги 2020 года и проанализировал основные тренды в сфере потребления, экономики и финансов. Определяющим событием стала пандемия коронавируса COVID-19. По оценке Сбера, к концу декабря переболеет 16,6 млн россиян, или 11,3% населения.

Потребительский спрос сократится на 5,8% г/г за счёт падения потребления услуг. Номинальный объём ФОТ вырастет в 2020 г. на 4,5% г/г; реальный — практически не изменится.

Порядка 6% оборота бизнеса после начала пандемии могло уйти в «серый» сектор экономики.

Снижение ставок Банка России в ответ на кризис простимулировало рост кредитования без негативных последствий для инфляции.

Правительственные программы поддержки оказали значимую помощь МСП и реанимировали рынок жилья.

В 2020 году будут побиты все рекорды по ипотеке. Количество выдач будет на 40% выше предыдущего максимума, средняя ставка по жилищным кредитам к декабрю упала до 7,3%. Выигрыш потребителя от падения стоимости ипотеки был в два раза больше, чем нивелирующий эффект от роста цен на недвижимость.

На фоне низких ставок второй год подряд заметно растёт интерес к финансовым рынкам. Число физлиц на брокерском обслуживании приближается к 8 млн человек.