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60 млрд рублей выделит правительство на поддержку детей

18:20 25.12.2020 Фото: pixabay
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Минздрав России предлагает выделить 60 миллиардов рублей в 2021 году на грант фонду поддержки детей с редкими заболеваниями. Соответствующий проект постановления размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

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На поддержку детей с редкими заболеваниями могут дать 60 млрд рублей

Минздрав России предлагает выделить 60 миллиардов рублей в 2021 году на грант фонду поддержки детей с редкими заболеваниями. Соответствующий проект постановления размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Грант можно направить на лечение (и за рубежом) детей с тяжёлыми и хроническими болезнями, в том числе редкими, на покупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации, а также на работу организации по поддержке таких детей.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству с 1 января 2021 года запустить систему помощи детям с тяжёлыми заболеваниями. Согласно ей, на их лечение пойдут деньги от повышения НДФЛ на доходы тех, кто получает более 5 миллионов рублей в год.

дети редкие заболевания
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