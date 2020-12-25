25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Пытался покончить с собой в Барселоне сын чиновника Постриганя

12:23 25.12.2020 Фото: pxhere
0

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 116 млн рублей.

% name% title
Валерий Постригань был задержан на территории Королевства Испании по запросу российских властей в прошлом году

Сын бывшего главы района Подмосковья Александра Постриганя, осужденного за коррупцию, пытался покончить с собой в аэропорту Барселоны при экстрадиции по запросу российских властей. Как уточнил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, Валерий Постригань находится в Испании и ожидает экстрадиции в РФ.

"Валерий Постригань был задержан на территории Королевства Испании по запросу российских властей в прошлом году. 12 ноября он был доставлен правоохранительными органами Испании в международный аэропорт Барселоны, однако экстрадиция не состоялась в связи с тем, что он пытался покончить с собой, - рассказал собеседник агентства. - В данный момент он ожидает экстрадиции под домашним арестом в Испании, которая может состояться уже в следующем году".

По словам источника, Валерию Постриганю заочно предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками и недвижимостью в Клинском районе Подмосковья. "На одном из участков, согласно градплану, должна была быть построена котельная для муниципалитета, однако сын получил данный участок под торговые объекты и распоряжался ими по своему усмотрению", - уточнил собеседник агентства. По предварительным данным следствия, нанесенный ущерб родственником экс-чиновника оценивается в десятки млн рублей.

Клинский городской суд Московской области в четверг приговорил Александра Постриганя к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 116 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года.

Как установил суд, с 2012 по 2013 год Постригань, зная о выполнении работ на объектах капстроительства не в полном объеме и допущенном несоответствии построенных объектов проектной документации, выдал разрешения на ввод в эксплуатацию шести многоквартирных домов в Клинском районе. Также с 2010 по 2011 год от одного из застройщиков, строивших 12 многоквартирных домов, он получил в качестве взятки строительные материалы, кроме того, ему были оказаны услуги имущественного характера на общую сумму не менее 20 млн рублей. Помимо этого, Постригань подписал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию возведенного с нарушением проектной документации многоквартирного жилого дома на Волоколамском шоссе города Клина. Общая сумма ущерба, причиненного указанными преступлениями, превысила 38 млн рублей.

Источник: ТАСС

испания покончить с собой сын экс-главы экстрадиция Валерий Постригань
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Признает вину?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Помогите, я в беде": задержали телефонных мошенников в Новосибирске
13:55 25-12-2020
Гадания на замужество и будущее на старый Новый год 2021: Игры для веселого вечера
13:50 25-12-2020
Гадания на замужество и будущее на старый Новый год 2021: Игры для веселого вечера
Как будет работать Почта России в праздничные дни? График
13:48 25-12-2020
Как будет работать Почта России в праздничные дни? График
БердскКакие общественные экологические организации могут сделать народную экспертизу и остановить строительство свалки у Бердска? Смотрите список
13:48 25-12-2020
Какие общественные экологические организации могут сделать народную экспертизу и остановить строительство свалки у Бердска? Смотрите список
Планируют строить гоночные трассы около ТЭЦ-5 власти Новосибирска
13:45 25-12-2020
Планируют строить гоночные трассы около ТЭЦ-5 власти Новосибирска
Пытали кипятильником и издевались над заключенным сиротой сокамерники
13:44 25-12-2020
Пытали кипятильником и издевались над заключенным сиротой сокамерники
1 500 вундеркиндов выпустил центр «Альтаир» в 2020 году. Подвел итоги губернатор Андрей Травников
13:30 25-12-2020
1 500 вундеркиндов выпустил центр «Альтаир» в 2020 году. Подвел итоги губернатор Андрей Травников
Вера Брежнева показала свою 11-летнюю дочь с невероятной улыбкой
13:20 25-12-2020
Вера Брежнева показала свою 11-летнюю дочь с невероятной улыбкой
Признали вину по делу Голунова двое экс-полицейских
13:15 25-12-2020
Признали вину по делу Голунова двое экс-полицейских
Убили бизнесмена Зейналова, его детей и беременную жену в 2005 году. Суд признал вину двоих мужчин
13:08 25-12-2020
Убили бизнесмена Зейналова, его детей и беременную жену в 2005 году. Суд признал вину двоих мужчин