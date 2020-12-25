Пытался покончить с собой в Барселоне сын чиновника Постриганя

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 116 млн рублей.

Валерий Постригань был задержан на территории Королевства Испании по запросу российских властей в прошлом году

Сын бывшего главы района Подмосковья Александра Постриганя, осужденного за коррупцию, пытался покончить с собой в аэропорту Барселоны при экстрадиции по запросу российских властей. Как уточнил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, Валерий Постригань находится в Испании и ожидает экстрадиции в РФ.

"Валерий Постригань был задержан на территории Королевства Испании по запросу российских властей в прошлом году. 12 ноября он был доставлен правоохранительными органами Испании в международный аэропорт Барселоны, однако экстрадиция не состоялась в связи с тем, что он пытался покончить с собой, - рассказал собеседник агентства. - В данный момент он ожидает экстрадиции под домашним арестом в Испании, которая может состояться уже в следующем году".

По словам источника, Валерию Постриганю заочно предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с земельными участками и недвижимостью в Клинском районе Подмосковья. "На одном из участков, согласно градплану, должна была быть построена котельная для муниципалитета, однако сын получил данный участок под торговые объекты и распоряжался ими по своему усмотрению", - уточнил собеседник агентства. По предварительным данным следствия, нанесенный ущерб родственником экс-чиновника оценивается в десятки млн рублей.

Клинский городской суд Московской области в четверг приговорил Александра Постриганя к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 116 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года.

Как установил суд, с 2012 по 2013 год Постригань, зная о выполнении работ на объектах капстроительства не в полном объеме и допущенном несоответствии построенных объектов проектной документации, выдал разрешения на ввод в эксплуатацию шести многоквартирных домов в Клинском районе. Также с 2010 по 2011 год от одного из застройщиков, строивших 12 многоквартирных домов, он получил в качестве взятки строительные материалы, кроме того, ему были оказаны услуги имущественного характера на общую сумму не менее 20 млн рублей. Помимо этого, Постригань подписал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию возведенного с нарушением проектной документации многоквартирного жилого дома на Волоколамском шоссе города Клина. Общая сумма ущерба, причиненного указанными преступлениями, превысила 38 млн рублей.

Источник: ТАСС