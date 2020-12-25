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Признали вину по делу Голунова двое экс-полицейских

13:15 25.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Наиболее высокопоставленный из фигурантов Игорь Ляховец, которого СК РФ считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".

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Фигуранты придерживались тех же позиций и на стадии предварительного следствия

Двое из пяти бывших полицейских, фигурантов дела о подброшенных Ивану Голунову наркотиках, полностью или частично признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

Таким образом, сенсаций не произошло: фигуранты придерживались тех же позиций и на стадии предварительного следствия.
Виновным себя без каких-либо оговорок признал Денис Коновалов. "Да, признаю", - кратко ответил он на вопрос.

Его экс-коллега Максим Уметбаев тоже признал вину, но только частично: "Я признаю вину только в том, что дал пощечину Голунову".
Наиболее высокопоставленный из фигурантов Игорь Ляховец, которого СК РФ считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".

Акбар Сергалиев в свою очередь сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу".

"Я пришел служить в полицию, получается, контакт подписал с организованной преступной группой!" – возмущался бывший блюститель закона. По его словам, он лишь выполнял свои обязанности и закон не нарушал.

Пятый фигурант, Роман Феофанов, кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает.

Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.

Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.

Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".

Источник: РИА Новости

дело Голунова подбросили наркотики признали вину экс-полицейские Иван Голунов
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