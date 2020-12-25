Признали вину по делу Голунова двое экс-полицейских

Двое из пяти бывших полицейских, фигурантов дела о подброшенных Ивану Голунову наркотиках, полностью или частично признали вину в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Таким образом, сенсаций не произошло: фигуранты придерживались тех же позиций и на стадии предварительного следствия.
Виновным себя без каких-либо оговорок признал Денис Коновалов. "Да, признаю", - кратко ответил он на вопрос.
Его экс-коллега Максим Уметбаев тоже признал вину, но только частично: "Я признаю вину только в том, что дал пощечину Голунову".
Наиболее высокопоставленный из фигурантов Игорь Ляховец, которого СК РФ считает организатором провокации, назвал обвинение "нагромождением обстоятельств и событий" и "полетом фантазии".
Акбар Сергалиев в свою очередь сделал упор на категорическом несогласии "с тем, что вступил в преступную группу".
"Я пришел служить в полицию, получается, контакт подписал с организованной преступной группой!" – возмущался бывший блюститель закона. По его словам, он лишь выполнял свои обязанности и закон не нарушал.
Пятый фигурант, Роман Феофанов, кратко обозначил, что виновным ни в чем себя не считает.
Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Бывшие борцы с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы.
Согласно обвинению, заказчика у преступления не было - наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы "повысить показатели".
Источник: РИА Новости