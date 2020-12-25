Когда выйдет "Мажор. Фильм" с Павлом Прилучным, стало известно

"Мажор. Фильм" - это и продолжение сериальной франшизы

Долгожданная премьера полнометражного проекта "Мажор. Фильм" состоится 2 января в интернете. Эксклюзив отдан онлайн-платформе КиноПоиск HD. Для нашей страны - это громкая новость и смелый ход. Наверняка, фильм, который выходит после успешных сезонов сериалов "Мажор", появись он в кинотеатрах, собрал бы немалые деньги. Даже при 25-процентной заполняемости зала. Но продюсеры приняли другое, понятное по нынешним временам решение. Более того, предложили картину в праздники, когда у людей будет время ее посмотреть.

Режиссеры-постановщики и креативные продюсеры "Мажора" Максим Полинский и Николай Булыгин сказали по этому поводу следующее: "Мажор. Фильм" - это и продолжение нашей сериальной франшизы, и отдельная самостоятельная история. Этот полный метр отличается зрелищностью, экшеном и масштабом большого кино, являясь при это историей самого Игоря Соколовского, который чудом выжил и ввязывается в очередное приключение ради спасения своих друзей. Мы уверены, что "Мажор. Фильм" понравится, как фанатам, которые смогут найти для себя ответы на вопросы после финала третьего сезона, так и новым зрителям, которые захотят втянуться во вселенную проекта после просмотра кино. И, кстати, прямо сейчас мы начинаем съемки четвертого сезона - новой главы в истории Мажора".

В пресс-релизе КиноПоиска HD приоткрыта тайна, каким будет сюжет фильма. Там рассказано, что Мажор виртуозно сбегает из тюрьмы и начинает новую сладкую жизнь. "Соколовский вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике, и его снова окружают тачки, виллы и топ-модели. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне. Игорь же пытается понять, кто он сам - предатель, святой или все тот же… Мажор?".

Теперь главный вопрос - неужели Мажор остался жив, ведь, казалось бы, создателями сериала была поставлена точка. Главный "Мажор" страны Павел Прилучный позволил себе небольшой спойлер: "Учитывая бесконечное количество вопросов у меня в соцсетях - лучшего подарка, чем выход "Мажор. Фильм" в эти новогодние праздники, мы придумать просто не могли. Так что теперь официально - пуля прошла навылет, а что было дальше - смотрите уже со 2 января. Спойлер: а дальше очень много экшена".

В фильме принимают участие как полюбившиеся герои франшизы в исполнении Павла Прилучного, Игоря Жижикина, Дмитрия Шевченко, Александра Обласова, Павла Чинарёва, Владимира Селезнева, так и новые герои Евгения Стычкина, Агнии Дитковските и Даниила Воробьева.

Но вернемся к продюсерам, предварительно напомнив, что "Мажор" - проект компании "Среда" Александра Цекало. Сериал - одна из самых успешных российских франшиз последнего десятилетия. Он был продан для показа в более чем 30 стран и стал первым русским сериалом на международном стриминговым сервисе Netflix. Права на адаптацию проекта были проданы продюсерским компаниям США, Германии и Польши.

Генеральный продюсер "Мажора" Иван Самохвалов пояснил, почему они с Александром Цекало решили сделать онлайн-премьеру картины: "Мы мечтали сделать новогодний подарок всем любителям хорошего кино, показав "Мажор. Фильм" в Новый год во всех кинотеатрах страны. Понятные обстоятельства вмешались в наши планы, но энергию "Мажора" не может остановить, как мы знаем, абсолютно ничего... Мы предполагаем, что у этого кино есть антитела ко всем вирусам. И мы счастливы, что несмотря на ограничения, зрители во всем мире смогут увидеть "Мажор. Фильм" - наш первый новогодний онлайн-блокбастер!"

Источник: РГ