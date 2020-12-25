Нет денег на похороны: хранил тело матери в квартире 16 месяцев сынок

Труп был завернут в ковер

Вопиющий случай произошел в Самаре - в одной из квартир дома на улице Свободы было обнаружено тело пожилой женщины, которая умерла почти полтора года назад.

Как рассказали очевидцы, прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что вместе с умершей проживал ее сын-инвалид. Мужчина сообщил сотрудникам МВД, что его мать скончалась еще 19 августа 2019 года но так, как не было денег на похороны, он завернул тело в ковер и положил его в комнате. Жуткая правда вскрылась, когда гражданин, вечером в среду 23 декабря, привел к себе в гости знакомого для распития алкогольных напитков. Последний и поднял тревогу.

В настоящий момент сотрудники следственного комитета по данному факту проводят проверку.

Источник: tvsamara