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Нет денег на похороны: хранил тело матери в квартире 16 месяцев сынок

11:51 25.12.2020 Фото: Pixabay
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В настоящий момент сотрудники следственного комитета по данному факту проводят проверку.

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Труп был завернут в ковер

Вопиющий случай произошел в Самаре - в одной из квартир дома на улице Свободы было обнаружено тело пожилой женщины, которая умерла почти полтора года назад.

Как рассказали очевидцы, прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что вместе с умершей проживал ее сын-инвалид. Мужчина сообщил сотрудникам МВД, что его мать скончалась еще 19 августа 2019 года но так, как не было денег на похороны, он завернул тело в ковер и положил его в комнате. Жуткая правда вскрылась, когда гражданин, вечером в среду 23 декабря, привел к себе в гости знакомого для распития алкогольных напитков. Последний и поднял тревогу.

В настоящий момент сотрудники следственного комитета по данному факту проводят проверку.

Источник: tvsamara

нет денег на похороны полтора года не хоронил труп в ковре
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От редакции

Жесть?

Аноним, 25 декабря 2020 11:57
Мурашки по коже.Какая жуть.
Аноним, 25 декабря 2020 12:00
А на выпивку деньги есть.

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