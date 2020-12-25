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Подарок на Новый год 2021: Награду губернатора Андрея Травникова получила начальник УПФР по Бердску Елена Чуль

12:00 25.12.2020, Галина Панчева Фото: pfrf.ru
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Бердчанке вручили почетную грамоту за развитие пенсионной системы в регионе и многолетний труд.

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Управляющий отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа вручил награду губернатора начальнику бердского УПФР Елене Чуль

Получила неожиданный подарок к Новому году начальник УПФР по Бердску Елена Чуль. Управляющий отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа 22 декабря вручил ей Почетную грамоту губернатора региона Андрея Травникова за заслуги в развитии пенсионной системы в Новосибирской области и многолетний добросовестный труд.

Пенсионному фонду России исполнилось 30 лет. Александр Терепа поздравил коллектив отделения, в том числе и территориальных органов ПФР региона, в режиме видеосвязи с юбилейной датой, сообщили на сайте ПФР региона.

Каждый год Пенсионный фонд прирастает новыми функциями, совершенствуется, достойно справляясь с порой очень непростыми задачами, поставленными перед ПФР. И вся эта каждодневная работа лежит «на плечах» специалистов ПФР нашего региона.

-Достигнутый результат невозможен был бы без вашей самоотверженной работы, преданности делу, ответственности и огромного опыта, благодаря которому нам удается справляться с самыми непростыми задачами, которые ставит перед нами государство! - обратился управляющий к коллегам.

Александр Терепа вручил почетные знаки, благодарственные письма и почетные грамоты к 30-летию ПФР, как от правления Пенсионного фонда России, так и от правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Законодательного собрания Новосибирской области.

По словам Елены Чуль, грамоты губернатора получили три руководителя. Кроме нее наград удостоили начальников УПФР Искитима и отдела назначения пенсий отделения ПФР по Новосибирской области.

Елена Николаевна 18 лет возглавляет УПФФР по Бердску, до этого она 8 лет работала в отделении Искитима.

В копилке Елены Чуль немало наград за ее профессиональную деятельность. В 2010 году она стала почетным работником Пенсионного фонда.

-Почетная грамота губернатора у меня первая. Она очень для меня значимая. Спасибо управляющему, что ходатайствовали, что оценили мою работу.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 25 декабря Елена Чуль, 2020 год был довольно тяжелым для УПФР по Бердску.

-Это были еще и выплаты детям. Сроки были очень ограничены. И даже в декабре перед Новым годом президент сделал новогодние подарки деткам до 8 лет. Мы с этой задачей справились и на сегодняшний день 99,99% мам получили деньги на детей. Вы даже не представляете, какие мы получаем отзывы. Бердчанки звонят и благодарят. Я вчера разговаривала с девочками, которые работают на горячих телефонах. Рассказали, что позвонила бердчанка Ирина с благодарностью и поделилась историей. Ее 5-летний сын подошел к своим старшим брату и сестре, которые не получили эти деньги, и предложил купить на его 5000 рублей подарки маме и папе на Новый год. И у нас слезы. Какие ребятишки. Это говорит о том, какая хорошая семья. Другая мама рассказала, что на полученные деньги купила ребятишкам костюмы на утренники. Люди звонят и благодарят нас. Понимаю, что они не могут отблагодарить президента и сказать ему спасибо. Делают это через нас.

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грамота губернатор пенсионный фонд руководитель Елена Чуль Бердское УПФР
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От редакции

Какие сюрпризы ждали вас перед Новым годом?

Аноним, 25 декабря 2020 12:19
Сколько встречались в пфр-всегда ласкова,внимательна к каждому посетителю.решает все вопросы причем очень быстро.Молодец Николаевна.так держать!

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