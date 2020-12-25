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Жестокого убийцу пенсионерок искали 10 лет по всей России. Его случайно сдала родная мать

12:45 25.12.2020 Фото: телеграм
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На допросе Тагиров сказал, что шёл на преступления потому, что ему были нужны деньги — "очень хотелось кушать".

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Он даже попадал на камеры

Поволжского маньяка, которого десять лет искали по всей России за убийства пенсионерок, помогла поймать его мама. Совершенно случайно.

Тихая, вежливая женщина пришла в полицию и рассказала операм грустную, но привычную для них историю. Они слышали её много раз: взрослый сын ушёл из семьи и уже несколько лет не выходит на связь. Действия силовиков в таких случаях стандартны: взять анализ ДНК, пробить его по базам умерших и сидевших, сообщить родственникам результат. Здесь было точно так же — вначале.

Пока кто-то очень внимательный не поднял архивы, не присмотрелся к экспертизе и внезапно не раскрыл одно из самых громких дел десятилетия.

Приближался шестой десяток, дома всё было нормально, в жизни в целом тоже. Рядом и семья, и подруги, и просто близкие люди. Но одиночество Нурии было другого толка — она очень скучала по сыну. Женщина не видела его уже восемь лет: в не самый примечательный и уж точно в не самый счастливый день он пропал со всех радаров. Ни звонков, ни визитов, ни разговоров, ни встреч.

Дербышки — небольшой посёлок в составе Казани, все на виду, все всё знают. Тем более соседи, среди которых звание старожила давно и прочно закрепилось за ней. Другие съезжали, переезжали, продавали свои квартиры, но Нурия неизменно оставалась на своём месте — дома.

Она ждала долго, она действительно умела ждать. Но старость близилась, вести от сына не приходили, и на пороге юбилея женщина пошла в полицию. Даже если с ним случилась беда, знание лучше безвестия.

Помощник по дому

В начале десятых годов в Казани стали убивать одиноких пенсионерок. Неизвестный приходил к ним домой, душил, забирал ценности, устраивал бардак и заливал всё чистящими средствами (чтобы сбить со следа полицию). Потом география расширилась — Приволжский, Уральский округ. Со временем стало ясно, что убийствами занимается один человек: мужчина, средний возраст, среднее телосложение.

Всё благодаря проколам преступника. Сначала одна из его жертв выжила (потеряла сознание во время удушения). Потом он засветился на камерах наблюдения. Затем едва не попался сыну очередной убитой, но успел выпрыгнуть в окно. В одной из квартир забыл платок и зажигалку.

Вскоре силовики поняли схему его работы. Раз — мужчина звонил в дверь, два — говорил, что пришёл помочь, представлялся работником ЖКХ или соцзащиты, три — заходил, душил, сбегал. На его счёт относили 32 убийства, со временем цифра сократилась до 26. За помощь в поимке преступника обещали три миллиона рублей, но это не помогло.

Пресса дала ему прозвище — поволжский маньяк.

Блудный сын

Может быть, новости и волновали Нурию, но точно меньше, чем разлука с сыном. Когда она пришла в полицию, ей предложили пройти биологическую экспертизу. Женщина согласилась. С внутренней стороны щеки взяли соскоб, занесли в базу и стали искать совпадения по ДНК: умершие, задержанные, сидевшие. Последнее сравнение дало звоночек: когда-то сына судили за кражу, благодаря этому его удалось найти.

Он был жив, здоров, очень рад видеть маму. Вернулся в Дербышки, осел, восстановил связи с семьёй и друзьями. Пошёл работать слесарем на стройку. Прочитал никах, завёл ребёнка. Окружающим эта семья нравилась: дружная, обеспеченная. Мужчина — душевный и приветливый. К одной из соседок даже однажды зашёл в гости — сказал, что поможет починить кран.

38-летний Радик Тагиров действительно ей помог. Потом постоял, посмотрел на неё, спокойно попрощался и вернулся в свой уютный дом. Он сыто и тепло жил в нём уже два года.

Эти два года его ДНК находилась в полицейской базе. Она могла бы пролежать там ещё очень много лет, если бы не конец худшего в истории 2020-го. К декабрю силовые структуры традиционно подбивают отчётность: зачищают косяки, проверяют документы, смахивают пыль с висяков. Дело поволжского маньяка было именно в категории последних.

В результате кропотливой и планомерной работы следственно-оперативной группы в составе следователей Главного следственного управления и криминалистов СК России, сотрудников ФСБ России и ГУУР МВД России и путём проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз…

Почему кропотливая и планомерная работа не позволила проанализировать результаты ДНК раньше — неясно. Почему 10 тысяч экспертиз не сравнили толком до этого — непонятно. Так или иначе, на этот раз дело просматривал кто-то очень внимательный. Кто-то, кто ещё раз прогнал по базам генетический материал с платка и зажигалки.

На этот раз звоночек был очень громким. Генотип поволжского маньяка дал чёткий перехлёст с генотипом ранее судимого слесаря, ныне любимого сына, работящего мужа и внимательного соседа. 38-летнего Радика Тагирова.

Допрос Радика Тагирова

Его задержали. Он признался. 2 декабря суд арестовал его на два месяца. На допросе Тагиров сказал, что шёл на преступления потому, что ему были нужны деньги — "очень хотелось кушать". Пока Нурия готовилась к юбилею и ждала своего взрослого сына дома, он жил на улице и убивал женщин, едва ли не её ровесниц.

Теперь пропадать с радаров пришла пора мамы и остальных родственников. Они сменили телефоны, адреса, в несколько дней уехали с насиженных мест.

Ни звонков, ни визитов, ни разговоров, ни встреч.

Источник: telegra

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