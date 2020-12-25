Ответили на каверзные вопросы теста кандидаты в мэры Бердска. Теперь защищают свои программы развития города

На этот этап конкурсного отбора отводится 15 минут каждому. После этого конкурсанты пройдут собеседование. Имя нового главы города назовут депутаты 25 декабря 2020 после 15.00. Кандидатов поубавилось.

Евгений Шестернин - действующий мэр Бердска - один из участников и фаворитов конкурса на пост главы города

К полудню пятницы, 25 декабря, 8 кандидатов на пост мэра Бердска закончили отвечать на вопросы теста на знание законодательства. Началась проверка результатов тестирования - определяют, сколько баллов набрал каждый из конкурсантов (один правильный отвеет - один балл). Всего в тесте 30 вопросов и по 4 варианта ответа.

В эти минуты конкурсная комиссия заслушивает планы развития города каждого из претендентов на высшую муниципальную должность. На этот этап конкурсного отбора отводится 15 минут каждому. После этого конкурсанты пройдут собеседование.

Финальный этап - голосование за мэра из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" зампред конкурсной комиссии, спикер горсовета Владимир Голубев, решено довести до сессии, которая начнется 25 декабря в 15.00, максимально большее число конкурсантов, чтобы у депутатов был выбор.

Как будут проходить выборы бердского градоначальника на следующие 5 лет посредством конкурсного отбора, "Курьер. Среда. Бердск" уже сообщал.

Напомним, что на тестирование допустили 8 из 9 кандидатов, подавших заявки на участие в конкурсе. Александра Трушакина сняли с регистрации в связи с судимостью. Он при этом полагает, что конкурсная комиссия нарушила его конституционные права, поскольку судимость по ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти) с него сняли еще в 2017 году. В свою очередь Трушакин подал заявление о снятии с выборов действующего мэра Бердска Евгения Шестернина, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Присутствие журналистов на конкурсном отборе ограничено, точнее запрещено. Перед тестированием СМИ разрешили протокольную съемку в течение пары минут. Все кандидаты и члены конкурсной комиссии во главе с министром регионального развития Игорем Яковлевым были в масках и соблюдали дистанцию при размещении за столами в конференц-зале городской администрации.

Итак, кто претендует на пост мэра Бердска:

- Шестернин Евгений Анатольевич

- Синяев Сергей Викторович

- Слесарева Наталья Петровна

- Калганов Павел Эдуардович

- Шабин Алексей Николаевич

- Алексеев Дмитрий Юрьевич

- Владимиров Владимир Александрович

- Яковченко Николай Александрович.

О каждом из претендентов "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал ранее.