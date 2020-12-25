Выписал себе премию в 15 окладов на Новый год чиновник Владимир Тресков

По его словам, решение о награждении главы Большесосновского района поддержали 12 депутатов, двое воздержались.

Решение о награждении главы Большесосновского района поддержали 12 депутатов, двое воздержались

Председатель Земского собрания получил более скромное вознаграждение — два оклада на сумму 25 тысяч рублей.

Глава Большесосновского района Пермского края Владимир Тресков получит на Новый год около 300 тысяч рублей премии. Земское собрание в понедельник, 21 декабря, проголосовало за награждение Трескова 15 окладами за проделанную в 2020 году работу. Об этом «В курсе.ру» рассказал обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников.

По его словам, решение о награждении главы Большесосновского района поддержали 12 депутатов, двое воздержались.

На заседании земского собрания также было принято решение премировать председателя Дмитрия Логинова, правда, более скромно — ему выписали два оклада на сумму 25 тысяч рублей.

— Во всех муниципалитетах, кроме Перми, спикеры работают на общественных началах. И только в Большесосновском районе помимо зарплаты еще и премию годовую дают, — отметил Евгений Плотников.

Напомним, что в середине ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитал чиновников за безработицу на местах и пригрозил увольнениями. Глава региона в том числе раскритиковал ситуацию в Большесосновском районе.

Источник: v-kurse