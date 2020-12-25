25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Выписал себе премию в 15 окладов на Новый год чиновник Владимир Тресков

12:53 25.12.2020 Фото: Pixabay
0

По его словам, решение о награждении главы Большесосновского района поддержали 12 депутатов, двое воздержались.

% name% title
Решение о награждении главы Большесосновского района поддержали 12 депутатов, двое воздержались

Председатель Земского собрания получил более скромное вознаграждение — два оклада на сумму 25 тысяч рублей.

Глава Большесосновского района Пермского края Владимир Тресков получит на Новый год около 300 тысяч рублей премии. Земское собрание в понедельник, 21 декабря, проголосовало за награждение Трескова 15 окладами за проделанную в 2020 году работу. Об этом «В курсе.ру» рассказал обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников.

По его словам, решение о награждении главы Большесосновского района поддержали 12 депутатов, двое воздержались.

На заседании земского собрания также было принято решение премировать председателя Дмитрия Логинова, правда, более скромно — ему выписали два оклада на сумму 25 тысяч рублей.

— Во всех муниципалитетах, кроме Перми, спикеры работают на общественных началах. И только в Большесосновском районе помимо зарплаты еще и премию годовую дают, — отметил Евгений Плотников.

Напомним, что в середине ноября губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитал чиновников за безработицу на местах и пригрозил увольнениями. Глава региона в том числе раскритиковал ситуацию в Большесосновском районе.

Источник: v-kurse

15 окладов депутаты одобрили премия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Молодец?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Помогите, я в беде": задержали телефонных мошенников в Новосибирске
13:55 25-12-2020
Гадания на замужество и будущее на старый Новый год 2021: Игры для веселого вечера
13:50 25-12-2020
Гадания на замужество и будущее на старый Новый год 2021: Игры для веселого вечера
Как будет работать Почта России в праздничные дни? График
13:48 25-12-2020
Как будет работать Почта России в праздничные дни? График
БердскКакие общественные экологические организации могут сделать народную экспертизу и остановить строительство свалки у Бердска? Смотрите список
13:48 25-12-2020
Какие общественные экологические организации могут сделать народную экспертизу и остановить строительство свалки у Бердска? Смотрите список
Планируют строить гоночные трассы около ТЭЦ-5 власти Новосибирска
13:45 25-12-2020
Планируют строить гоночные трассы около ТЭЦ-5 власти Новосибирска
Пытали кипятильником и издевались над заключенным сиротой сокамерники
13:44 25-12-2020
Пытали кипятильником и издевались над заключенным сиротой сокамерники
1 500 вундеркиндов выпустил центр «Альтаир» в 2020 году. Подвел итоги губернатор Андрей Травников
13:30 25-12-2020
1 500 вундеркиндов выпустил центр «Альтаир» в 2020 году. Подвел итоги губернатор Андрей Травников
Вера Брежнева показала свою 11-летнюю дочь с невероятной улыбкой
13:20 25-12-2020
Вера Брежнева показала свою 11-летнюю дочь с невероятной улыбкой
Признали вину по делу Голунова двое экс-полицейских
13:15 25-12-2020
Признали вину по делу Голунова двое экс-полицейских
Убили бизнесмена Зейналова, его детей и беременную жену в 2005 году. Суд признал вину двоих мужчин
13:08 25-12-2020
Убили бизнесмена Зейналова, его детей и беременную жену в 2005 году. Суд признал вину двоих мужчин