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Встретился с преемником Чубайса в «Роснано» Сергеем Куликовым губернатор Травников

14:15 25.12.2020 Фото: Правительство НСО
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После встречи с Губернатором Председатель Правления УК «РОСНАНО» посетил наноцентр «Сигма.Новосибирск», где ознакомился с различными проектами центра.

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После встречи с Губернатором Председатель Правления УК «РОСНАНО» посетил наноцентр «Сигма.Новосибирск»

Встреча состоялась 24 декабря, в рамках рабочего визита Председателя Правления УК РОСНАНО Сергея Куликова в Новосибирскую область.
В ходе встречи обсуждались перспективы развития проектов РОСНАНО на территории региона, а также основные направления сотрудничества с Правительством региона в сфере высоких технологий.

«Одно из конкурентных преимуществ Новосибирской области – наличие развитого научно-образовательного комплекса. Как мы знаем, сложным вопросом научно-технологического развития на современном этапе является трансфер научных открытий в производство. В нашем регионе есть несколько успешных примеров решения этой задачи - стартапов, превративших научные знания в работающий бизнес. Это результат целенаправленной работы, ведущейся в Новосибирской области по решению этой ключевой проблемы современной отечественной науки и технологии», – подчеркнул Андрей Травников.

«Новосибирск является, без преувеличения, одним из ключевых научных, образовательных и инновационных центров нашей страны. Необходимо максимально использовать интеллектуальный и кадровый потенциал региона для создания прорывных продуктов и технологий. Как государственный институт развития мы должны предложить отечественным ученым и высокотехнологичному бизнесу набор эффективных инвестиционных и инфраструктурных инструментов, которые бы обеспечили превращение научно-технологических разработок в востребованный продукт и продвижение его на глобальные рынки», – отметил Сергей Куликов.

Делегация РОСНАНО начала работу в Новосибирской области с посещения портфельных компаний: единственного в России промышленного производителя литий-ионных аккумуляторов «Лиотех» и «НЭВЗ-Керамикс», занимающегося изготовлением широкого спектра продукции из нанокерамики - от керамических имплантатов для хирургии и стоматологии до бронекерамических изделий.

После встречи с Губернатором Председатель Правления УК «РОСНАНО» посетил наноцентр «Сигма.Новосибирск», где ознакомился с различными проектами центра. В частности, Сергей Куликов осмотрел площадку компании «Энергозапас», которая занимается разработкой твердотельных аккумулирующих электростанций (ТАЭС) для промышленного накопления энергии.

В заключении рабочей поездки Председатель Правления УК РОСНАНО посетил портфельную компанию OCSiAl – крупнейшего в мире производителя графеновых нанотрубок. Сергей Куликов вместе с руководством компании обсудил ход развития и перспективы данного проекта.

Источник: Правительство НСО

встреча руководитель Роснано Андрей Травников Сергей Куликов
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