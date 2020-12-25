Убили бизнесмена Зейналова, его детей и беременную жену в 2005 году. Суд признал вину двоих мужчин

Доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного вердикта в отношении Александра Тютина, а также ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение кражи и убийства Александра Зотова. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, пп. «а», «в», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч.1 ст.222 УК РФ, ч.3 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст.325.1 УК РФ (убийство, организация убийства, незаконный оборот оружия и боеприпасов, организация приготовления к убийству, неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства).

Следствием и судом установлено, что в 2005 году Тютин, испытывая личную неприязнь к своему бывшему компаньону по бизнесу Дмитрию Зейналову, возникшую на почве произошедшего между ними коммерческого конфликта, решил совершить его убийство. Кроме того, из мести к потерпевшему задумал одновременно совершить убийство его супруги и их детей в возрасте 11 и 14 лет. Для совершения преступления он нашел исполнителя Зотова за денежное вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов США. Тютин сообщил Зотову необходимую информацию о потерпевших, в том числе о возможных местах их проживания и нахождения, показал фотографию, а также совместно с Зотовым разработал план совершения убийств, которые тот должен был совершить на дачном участке, расположенном в СНТ «Серебряный ручей» в массиве «Белоостров» Всеволожского района Ленинградской области, и передал ему автомат Калашникова.

15 августа 2005 года Зотов проник внутрь мансарды помещения хозяйственной постройки, расположенной на указанном земельном участке, где дождался приезда семьи Зейналовых. В помещении бани он совершил убийство 14-летней дочери Зейналова, нанеся ей не менее 7 ударов топором по голове. Далее Зотов проник в садовый дом, где на кухне застрелил жену Зейналова, произведя ей выстрел в голову из автомата. Затем злоумышленник прошел в детскую комнату, где от него пытался спрятаться 11-летний сын Зейналова, и совершил его убийство, нанеся не менее 4 ударов топором по голове, а также выстрелив в голову из автомата. После этого он произвел не менее 3 выстрелов в голову и грудь Зейналова, находившегося на лестнице, ведущей на второй этаж дома, а также несколько раз ударил его топором по голове. Совершив убийства, Зотов скрылся с места преступления, выбросив по пути следования использованное огнестрельное оружие и неизрасходованные боеприпасы. В дальнейшем он по телефону сообщил Тютину о совершённом им преступлении, от которого получил указанное денежное вознаграждение.

В августе 2017 года Тютин заключил договор займа с сестрой своей умершей жены на сумму 8 млн рублей, которые обязывался возвратить не позднее 28 февраля 2018 года, а в случае просрочки - выплачивать проценты. В связи с неисполнением Тютиным взятых на себя обязательств 6 марта 2018 года женщина обратилась с исковым заявлением в суд. Тютин понимал неизбежность принятия судом решения не в его пользу и, зная, что инициатором искового заявления является дочь истицы, решил совершить ее убийство. Он посчитал, что после ее смерти истица не будет продолжать осуществлять действия, связанные с взысканием с него долга. С целью совершения данного преступления Тютин 27 августа 2018 года, находясь на обочине лесной дороги в Приозерском районе Ленинградской области, завладел государственным регистрационным знаком, установленным на автомобиле «Опель».

25 сентября 2018 года Тютин, находясь в ТРК «Международный», нашел соучастника преступления, который и сообщил о преступных намерениях Тютина в ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В связи с этим в дальнейшем в отношении Тютина проводились оперативно-разыскные мероприятия сотрудниками полиции. Тютин передал мужчине деньги для поиска необходимой для совершения убийства квартиры. Далее мужчина сообщил Тютину, что непосредственным исполнителем убийства может выступить его знакомый (которым являлся сотрудник полиции). После этого заказчик встретился с «наемным убийцей», которому предложил совершить убийство за денежное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей, обговорив с ним детали планируемого преступления, передал аванс. В дальнейшем сообщил «киллеру» необходимую информацию, обговорив подробные обстоятельства и сроки совершения планируемого преступления. Кроме того, передал ранее похищенные им государственные регистрационные знаки для установки на автомобиль, который должен был найти «наемный убийца» с целью вывоза тела потерпевшей и сокрытия его в лесу. Также Тютин потребовал у «киллера» предоставить ему доказательства совершенного убийства – тело потерпевшей, после этого должен был выплатить вознаграждение в полном объеме. 17 октября 2018 года «исполнитель» сообщил Тютину не соответствующую действительности информацию о совершении им убийства. В тот же день заказчик на автозаправочной станции, расположенной на Мурманском шоссе, передал «наемному убийце» оставшиеся деньги после того, как тот показал ему тело якобы убитой им потерпевшей, лежавшее на заднем сиденье автомобиля. Сразу же после этого Тютин был задержан сотрудниками полиции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Впоследствии в городе Ставрополе также был задержан Зотов и доставлен в Санкт-Петербург.

Следователями СК России осуществлен большой комплекс следственных действий, назначено и проведено около 100 различных экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая, согласно которой на куртке, изъятой с места происшествия, обнаружен генетический материал, принадлежащий Зотову.

Источник: Следком