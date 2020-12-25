Главные правила курортного романа

Как говорится, если терять голову, то с умом, и здесь нет противоречий. Не забывайте, что курорт - излюбленное место мошенников и альфонсов, которые могут представлять опасность в плане и денег, и здоровья.

Многие не представляют курортного отдыха без секса

Лето - пора активного отдыха, и многие желают провести его на курортах.

Ничего странного в этом нет: ведь возможность отдохнуть от души появляется лишь раз в году, поэтому упускать ее было бы неоправданно. Многие не представляют курортного отдыха без секса... Только вот как обеспечить себе исключительно приятные воспоминания о романе, чтобы не сожалеть о нем впоследствии?

Солнце, море, заморская еда и абсолютная релаксация... Отдохнувшему организму уже не требуется столько сна и покоя, как в обычной обстановке. А вот оргазм, как намекает при этом наше тело - именно то, что доставило бы наибольшее удовольствие. Сначала - по вечерам, а потом - и не только...

Но курортный секс не бывает хорошим, если не соблюдать правила. И какие там еще правила? А сейчас мы поговорим о них подробнее!

Забота о здоровье

Разумеется, в жаркой среде, за городом - более вероятные условия для того, чтобы подхватить какую-либо инфекцию или заболевание - не сравнить с родным мегаполисом. Но причин для того, чтобы обо всем забыть, включая элементарные средства безопасности, нет.

Гигиена - залог здоровья

Если вам приглянулось неординарное место для занятий сексом, например, шезлонг, просто на миг вообразите, сколько побывало здесь людей до вашего приезда. Постелите сверху хотя бы полотенце.

Если вы избрали место для занятий любовью, что называется, "под пальмой", подумайте о том, сколько ядовитых насекомых, а возможно, и пресмыкающихся может обитать в этой местности. Позаботьтесь о средствах против насекомых. И, конечно же, идеально, если у вас имеются все необходимые прививки.

Контрацепция - момент, который вы не в состоянии упустить, если готовы заняться сексом. Если страсть вспыхнула внезапно, если на ее фоне померкло все, что вас окружает, то для безопасности требуется лишь предвидеть такой вариант. В средствах контрацепции не следует полагаться на партнера.

КОК - это прекрасно, но оправданно лишь в одном случае: если у вас отношения с партнером, которого вы знаете. Если мужу бывает достаточно одного "похода налево", чтобы заразить вторую половинку венерическим заболеванием, то вряд ли новый партнер является полностью здоровым в этом отношении.

Презервативы - наиболее предпочтительные средства контрацепции во время отдыха. Романтика и страсть заставляют сердце биться сильнее, но не позволяйте чувствам завладеть вашим разумом настолько, чтобы пустить все на самотек! Незащищенный секс может стать причиной испорченного отпуска, а зачем вам лишние проблемы?

В дополнение ко всему, важно помнить и о других неприятностях, к примеру, о ногтевом грибке, который может передаться от партнера. Такая "деталь" надолго оставит след, а избавляться от нее придется не один день.

Интересно, знаете ли вы о том, что мужчины часто являются переносчиками кандидоза, в то время, как женщины страдают от этого заболевания? Предотвратить молочницу поможет презерватив.

Если мужчина, который стал вашим избранником, местный, неудивительно, если в его организме уживается редкий недуг, типичный для заморских широт. Разница только в том, что его иммунитет противостоит болезни, а вот как отреагирует на "новшество" ваш организм, неизвестно.

Поэтому, когда партнер предстает перед вами во всей красе, кроме его загорелого мускулистого тела не забывайте отметить и другие особенности - например, наличие сыпи, укусов на коже, повышенную температуру, подозрительный кашель, и другие симптомы.

Кулинария и афродизиаки

В заморской кулинарии вы обнаружите столько блюд, что можете растеряться. Что заказать - омара, рыбу или еще более диковинное кушанье под экзотическим соусом? Следуйте своему вкусу и желанию, но помните о том, что некоторые продукты обладают не только энергетической ценностью, но и свойством повышать либидо.

Любые морепродукты - это своеобразные афродизиаки, то есть, еда, которая активирует сексуальное желание. Планируя романтический вечер, было бы уместно заказать мидии, креветки? Кстати, креветки вы купите и в городском супермаркете, но вряд ли вам удастся отведать таких вкусных и свежих мидий.

Не привлекают внимание местные морепродукты? Выберите что-нибудь из рыбы. Если вы съедите рыбу, приготовленную там, где она была выловлена, то отметите огромную разницу во вкусе с той, которую употребляете в своем родном городе. На морском берегу рыба выходит необыкновенной, потому что ее приготовлением занят профессиональный местный повар, умело сочетающий все специи, овощи и фрукты в блюдах.

Если вам по душе что-нибудь легкое и быстроусвояемое, закажите салат, закуску, в составе которых присутствуют ламинария, икра, финики, сельдерей, авокадо, манго, спаржа, орехи, оливковое масло, имбирь, грибы, перепелиные яйца.

Если вы с партнером провели вечер в ресторане или в набережном кафе, после чего продолжили романтическое свидание в номере, захватите с собой фрукты или шоколад.

В интервалах между занятиями сексом при помощи таких продуктов вы сможете восполнить затраченные силы, а также добавить "огня" для очередного соития, которого вам не придется ожидать...

Курортный секс: о чем нужно знать

В городе мы четко усвоили правила приличия - как вести себя, какие жесты спровоцируют излишнее внимание, какие слова будут неправильно поняты, и так далее. Если погружаться в курортное приключение, не сняв с себя всех этих запретов, это не может не повлиять на сексуальные отношения. Если позы, то проверенные, если вздохи, то "уместные", после чего нужно поспешно спрятаться в простыне.

Что мешает на курорте отдаться чувствам полностью? Если отдых, то безусловный. Не думайте о том, что вас сдерживает, выкиньте из головы установки "цивилизации"!

Представьте, что у вас есть партнер, который сопровождает вас только на время отдыха. В таком случае вам необязательно с утра задаваться мыслью о том, как он расценил ваше ночное похождение. Представьте, что вам также необязательно беспокоиться о его реакции на вашу позу или другое интимное предложение.

Что вам предстоит на курорте

Испытать новую позу. К примеру ту, в которой вы не могли заняться сексом по некоторым причинам - из-за неудачного ракурса, неприемлемости позы со стороны партнера, и тому подобного;

Испытать новое место для секса. Может быть, на балконе вашей гостиницы, на песке, в бассейне... Варианты бесчисленны, только вообразите и не упустите подходящее для этого время;

Попробовать себя в новой роли. Хотите быть Клеопатрой? Почему бы не ощутить себя в стиле куклы Барби?

Но это минимальный список пунктов. Оставшиеся вы можете домыслить сами, в соответствии с пожеланиями и обстановкой. Поразмыслите, при каких еще обстоятельствах вы сможете забыть обо всех запретах, если не на курорте?

Секс на отдыхе или брак навсегда?

Вам доводилось, вероятно, не один раз слышать о том, что курортный роман нужно воспринимать попроще, без особых надежд и планов на дальнейшую жизнь. Но как бы там ни было, почему то с курорта приезжает все так же много женщин, которые не в восторге от насыщенного отдыха, и их сердце разбито.

Что же, такое приключение может надолго испортить ваше настроение на продолжительное время. Как избежать этого?

1. Выезжая на курортный отдых, имейте в виду, что отправляетесь за положительными впечатлениями. Вы едете туда не для того, чтобы вспоминать о прошлом и сожалеть о несбывшихся надеждах. Вы едете для того, чтобы получить заряд позитива на год вперед, а также избавиться от накопленной усталости за предыдущий год.

Вы будете нежиться на пляже, потягивать прохладительные напитки под зонтом, купаться в морских волнах, увидите достопримечательности города, а также проведете дни и ночи, наполненные страстью, но все это лишь составляющие программы отдыха.

2. Не воспринимайте особо остро невыполненные обещания своего партнера, встреченного на курорте. Он сказал, что вы - очаровательная, непревзойденная, самая сильная любовь в его жизни? На самом деле,это комплимент, и больше ничего, без намеков на совместное будущее.

Говорит, что влюблен? Это отлично, вы можете наслаждаться этими словами, только не "забывайтесь" в них. Не забывайте, вы - также часть его программы для отпуска.

3. Будьте верными себе. Когда мы находимся в столь раскрепощенной атмосфере, под лучами теплого солнца, изнеженные морем, и чувствуем себя так, как давно уже не чувствовали, то можем открыть сердце более полно, чем случалось в повседневности. Вот когда мы ощущаем, что значит отдых "на все сто", и именно в это время нас может повести острота чувств. Мы склонны обманывать себя, принимая страсть за любовь.

4. Всмотритесь в себя: вам действительно нужен этот мужчина, или в вас говорят приятные воспоминания, ностальгия? Вы ничего о нем не знаете, кроме того, что он отлично провел с вами время и умеет красиво целоваться. Какова его жизнь, увлечения? Не углубляйтесь в иллюзии: между вами нет ничего, кроме секса! Секс, украшенный словами, приправленный обещаниями, но не более!

5. Отправляясь домой, не стройте в голове планов относительно этого мужчины. Пусть он так и остается в приятных воспоминаниях, не нужно ожидать от него звонков и думать, что возможно, у вас могло бы что-то получиться. Любая история когда-нибудь заканчивается, и это естественно.

Вы скажете, что бывают и исключения - так никто и не спорит! Из курортного романа может получиться брак на долгие годы. Но какова статистика таких исключений? И почему вы должны быть в числе этих исключений? Если вы являетесь той, кому суждено найти свое счастье на юге, то вы это узнаете. И свидетельством тому будет также и решение вашего мужчины. Наблюдайте за его эмоциями, как он действует и что говорит, и когда флирт перерастает в особую душевную связь.

Не нужно выдавать желаемое за действительное. Будьте правдивы сами с собой.

Как говорится, если терять голову, то с умом, и здесь нет противоречий. Не забывайте, что курорт - излюбленное место мошенников и альфонсов, которые могут представлять опасность в плане и денег, и здоровья.

Поэтому, если у нового партнера внезапное ЧП, если он нуждается в вашей помощи, то это следует расценивать, как обыкновенное мошенничество. Ни о какой любви и речи быть не может. Пусть никто не владеет ключом от вашего номера кроме вас самих. Наоборот, поставьте персонал в известность о том, чтобы не впускали в номер никого без вашего ведома, независимо от того, какой человек напрашивается в него войти - знакомый или ваш спутник.

Не доверяйте никому документы!

Отвечайте "нет" в случаях:

если партнер хочет связать вас в процессе занятий сексом, а также планирует применить предметы, которые могут представлять для вас опасность;

если мужчина уговаривает вас побывать вместе в незнакомой местности, несмотря на местечко "самое живописное";

Удачного вам курортного отдыха!

Источник: astroguide.ru