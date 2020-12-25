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Носят ли маски в метро и автобусах? Провели рейд в общественном транспорте Новосибирска

14:30 25.12.2020 Фото: Pixabay
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Всего с апреля 2020 года проведено более 2000 контрольных мероприятий.

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Проведено 20 профилактических бесед в комнате полиции и более 30 бесед – на платформе
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В ходе очередного контрольного мероприятия по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности в Новосибирском метрополитене 15 пассажирам без масок отказано в проезде, на одного составлен административный протокол. Мероприятие прошло на станции «Красный проспект» 25 декабря.

«Сегодня наблюдается достаточно большой пассажиропоток в метрополитене, поскольку на улице прошел снегопад. Пассажиры более активно пользуются метрополитеном и, соответственно те, которые впервые, может быть, за несколько месяцев пришли в метрополитен, не соблюдают масочный режим. Сегодня в ходе контрольного мероприятия порядка 15 человек вывели из электропоездов, с ними проведена профилактическая работа, на одного пассажира составлен административный материал. Проведено 20 профилактических бесед в комнате полиции и более 30 бесед – на платформе, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин. – Радует то, что жесткого игнорирования нет, по требованию практически все пассажиры надели маски. В целом, в метрополитене масочный режим соблюдается лучше, чем в наземном общественном пассажирском транспорте. Это связано с тем, что на входе в метро организован соответствующий контроль. Пассажиров без масок сейчас гораздо меньше, чем два-три месяца назад».

Замминистра напомнил, что на общественном пассажирском транспорте рейдовые мероприятия с участием представителей минтранса, полиции, Роспотребнадзора проводятся регулярно – ежедневно порядка 7-8 контрольных мероприятий. Всего с апреля 2020 года проведено более 2000 контрольных мероприятий.

Источник: Правительство НСО

беседы метро профилактическая беседа рейд. маска
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