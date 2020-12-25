Женское одиночество: Причины и как это исправить

Почему такое происходит? Да потому, что подсознательно женщина не готова к переменам в своей жизни, ее все СЕЙЧАС устраивает.

Причины женского одиночества лежат в моральной невозможности к браку, психологической неготовности к семейной жизни

" Почему рядом со мной нет мужчины?" - с таким вопросом часто к нам обращаются женщины, приходящие на консультацию.

Некоторые уже были замужем, но по разным причинам остались одни, другие знают о семейной жизни только по-наслышке.

Причем внешне - сознательно женщина хочет завести семью и даже предпринимает какие-то шаги к осуществлению своего желания: пользуются услугами брачных агенств, знакомится с другими мужчинами и т.д., но почему-то ничего не получается - попадаются "не те" мужчины, либо сближения с теми, кто нравится, не происходит. Она с отчаянием разводит руки и смотрит на консультанта – Мол, чего Вы еще хотите? Я же все сделала Как Вы сказали!!! И туда сходила, и здесь побывала… и гардероб сменила. В разговоре с такой женщиной слышишь только слова, но за ними не видно никаких самостоятельных действий или решений, не видно настоятельной ПОТРЕБНОСТИ, будто она для консультанта все это делает, лишь бы отделаться. Так и слышится ее внутренний крик - Ах оставьте меня в покое!!! Что в переводе и означает – в одиночестве.

Почему такое происходит? Да потому, что подсознательно женщина не готова к переменам в своей жизни, ее все СЕЙЧАС устраивает.

НА САМОМ ДЕЛЕ она не хочет ничего менять.

Причины женского одиночества лежат в моральной невозможности к браку, психологической неготовности к семейной жизни.

У одинокой женщины НЕТ ЖИЗНЕННОНЕОБХОДИМОЙ ПОТРЕБНОСТИ либо в браке, либо в семье.

Семья забирает свободу, с появлением мужа надо будет менять привычный образ жизни, подстраиваться, менять привычки, о муже надо заботиться и теперь все на двоих. Мужа надо любить.

А как же старая жизнь? Когда ВСЕ для Меня?

И идет череда оправданий - Я не такая, Я не красивая . Я не умная. Я недостаточна хорошая. У меня нет времени. У меня нет денег. Они плохие. Они сделают мне больно….

Часто добавляются негативные родительские стереотипы - если родители в разводе, либо их отношения были далеки от идеальных, если отец пил, занимался рукоприкладством - в душе женщины еще с детства происходит разочарование в мужчинах, которое переносится во взрослую жизнь и не дает построить счастливую семью и гармоничные личные отношения.

Иногда негативные программы вызывает к жизни страх - а вдруг разлюбит, вдруг уйдет к другой? Как в песне " Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед...И с другом не будет драки, если у вас друга нет".

В этом случае надо помнить, что негативные мысли закладывают негативную программу. Как думаете – так и будет. Не лучше ли сейчас настроиться на позитивный результат?

Итак, если у вас не складывается личная жизнь, не спешите обвинять судьбу, а просто прислушайтесь к себе и спросите себя: " Что мне мешает быть счастливой? Чего я боюсь? Чего я действительно хочу?

Почему я одна? И возможно я хочу быть одна….какое-то количество времени?»

История А.

( из истории астроконсультаций Е. Мельниковой. Все астропоказатели опущены)

А. – сама психолог по образованию, разговорившись со мной, разоткровенничалась, что по жизни не складываются отношения с мужчинами.

Замужем она второй раз, но почему-то несчастлива.

Первый раз, когда вышла замуж, по ее словам, она перепутала любовь и дружбу. Все было с мужем хорошо, пока дело не доходило до интимных отношений. В постели и проступал весь ужас положения. Она его не хотела. Развелись.

Второй брак. Сразу же после брака решили переехать за границу. Вначале поехал устраиваться муж. Она должна была ехать следом за ним. Прошло 5 лет. Она тут, он там. Муж зовет, но она не едет, оправдывается проблемами с документами, визой, обстоятельствами.

Мне как консультанту проблема высветилась очень ярко, на что я ей и указала. Честный диалог с А. привел к тому, что она Сама осознала, что ей выгодно когда он вдали. Ей удобно пока ТАК, ОНА ведь и второго мужа тоже " не хочет и боится " как Мужчину. Ей около 40 лет, они 5 лет в разлуке!!! Детей нет. Хотя за границу они должны были вдвоем уехать по взаимной договоренности...

Вывод: Налицо у дамы "подсознательное желание" "УДАЛИТЬ " своего Любимого Мужчину из жизни. Сознанием не понимает, подсознание же не хочет близости, обстоятельства складываются так, что ОН всегда вдали от нее. В результате астроконсультации женщина осознает свою проблему уже явно видит выход из этой ситуации, понимая, что вся проблема в ней самой и ее желании (нежелании). Пока А. решила подождать, несчастной же себя перестала чувствовать, виноватых искать тоже перестала. Почему боится физической близости с мужьями? - тема отдельной консультации.

ТАК Почему нет рядом Мужчины???

Женщины ПОДСОЗНАТЕЛЬНО Его просто к себе не подпускают.

Мужчина вдали от Вас физически (уже или еще), если в душе Вы его близко не подпускаете.

Одинокие Женщины не имеют потребности Быть с Мужчиной.

Они Хотят, но Оно им не Надо.

Хотят они потому что ВСЕ ХОТЯТ, и ей ТОЖЕ Хочется.

Если человек имеет потребность, то о Сам начинает что-то делать в этом направлении.

Если не имеет, то он выдумывает массу причин и обстоятельств, почему у него это не получается...

Вы должны осознать это и понять: ПОЧЕМУ так в моей жизни? Чего вы боитесь?

Женщины Сами отдаляют физически, духовно и душевно своих Мужчин из Жизни.

В итоге их у них нет совсем, либо нет уже, либо они далеко, либо разделены непреодолимыми обстоятельствами, либо они моряки, либо они гуляют, либо пьют , либо- либо...Мужчина из жизни ТАКОЙ женщины растворяется.

История М.

( из истории астроконсультаций Е. Мельниковой. Все астропоказатели опущены)

М.– молодая красивая девушка. Живет в гражданском браке. Партнер – хороший парень. Но ее постоянные колебания не дают ей жить спокойно. Колебания на тему - А он ли, тот самый, настоящий? Вот и смотрит она по сторонам, стреляет глазами, думает о Принце, что наконец-то когда-то встретит Его, другого, намного лучше настоящего. Ей невдомек, что Он уже рядом. Но проблема усугубляется. Он стал последнее время терять работу, он часто зависает в интернете, пьет много пива. А последняя работа – это ужас – целые сутки на вахте!!! А как же внимание ей? Но в глазах и в душе у М. немая радость - наконец-то я будут одна!!! Ведь в душе она его уже отстранила от себя, как недостойного. И занялась поисками эфемерного принца.

Вывод: М. не осознает что вся проблема в ней. Что она витает в иллюзиях. И ей выгодно витать там. При наличии хорошего мужчины рядом, ей интереснее думать о вымышленных героях. Почему так? Тема отдельной консультации. Для это М. должна осознать, что Она сама создает свою проблему.

Одно осознание своей проблемы уже наполовину избавляет от нее. А ваши страхи блокирует ваш путь к счастью, значит надо преобразовывать их в позитивные знания, перестать бояться сближения с мужчиной, выработать в себе стойкую уверенность, что с вами все будет именно так, как вы хотите - надо ярко представить себе все в деталях, продумать, проработать - к каким отношениям вы стремитесь, какой мужчина должен быть с вами рядом. Не бойтесь ошибок! Учитесь! Ведь все мы пришли в эту жизнь учиться, решая свои проблемы...

И не торопите события, все придет именно тогда , когда вы действительно созреете, когда будете готовы, когда психологические блоки будут сняты и душевная гармония восстановлена.

А чего бояться? С вами всегда ( все года) будет Тот Самый Мужчина, кто Вам нужен. Если он Вам действительно нужен.

Источник: astroguide.ru