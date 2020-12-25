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1 500 вундеркиндов выпустил центр «Альтаир» в 2020 году. Подвел итоги губернатор Андрей Травников

13:30 25.12.2020 Фото: Pixabay
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Особое внимание уделяется повышению квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми.

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Елена Шмелева в режиме видеосвязи отметила большой объем работы, проделанный в регионе по развитию центра «Альтаир»

Вопросы развития регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» обсудил Губернатор Андрей Травников на заседании попечительского совета организации.

«2020 год был для всех нас особенным, тем не менее, мы не останавливались в развитии регионального центра «Альтаир» по модели «Сириус». В этом год мы решали вопросы развития материально-технической базы центра, разрабатывали и «обкатывали» дополнительные общеобразовательные программы по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», повышению квалификации педагогов», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева в режиме видеосвязи отметила большой объем работы, проделанный в регионе по развитию центра «Альтаир». «В работе центра «Альтаир» принимают участие и ученые из университетов региона, и федерального округа, из ведущих школ, научных институтов, и индустриальные партнеры. Отрадно видеть, что они принимают участие во всех программах центра – в этом и состоит глобальная модель профориентации и воспитания на приоритетных задачах региона. Я уверена, что региональный центр «Альтаир» сможет объединить все уровни образования и участников системы образования, в самой ближайшей перспективе – школьников и студентов», – сказала она.

Уже сегодня на базе Центра детского и семейного отдыха имени Олега Кошевого созданы все условия для безопасного и комфортного проживания и обучения талантливых детей. В этом году из регионального бюджета на продолжение ремонта объектов лагеря направлено более 55 млн рублей В Академпарке размещена дополнительная площадка «Наука и технологии». Здесь также проведен ремонт, в лаборатории установлено современное оборудование. На эти цели было выделено 10 млн рублей.

Кроме того, в рамках национального проекта «Образование» для научных лабораторий РЦ «Альтаир» закуплено высокотехнологичное оборудование на сумму 337 млн рублей. Несмотря на все сложности и ограничения за полтора года в «Альтаире» прошло более 100 мероприятий для детей и молодежи нашего региона. В 2020 году почти 600 ребят учатся по 21 программе дополнительного образования на регулярной основе. Разработаны 23 профильные программы с применением дистанционных технологий. Запущен ряд новых онлайн-проектов, таких как «Я-Профессия», проект «Альтаир Онлайн» на YouTube-канале.

Особое внимание уделяется повышению квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми. В дистанционном формате такое обучение и переподготовку прошли более 400 учителей. Центр обучает педагогов основам преподавания робототехники, ведет проектную школу по нейротехнологиям, школу наставников проектной деятельности. Повысить качество профильных программ позволяет разветвленная партнерская сеть – центром заключено более 20 соглашений ос сотрудничестве с вузами, научными центрами, предприятиями, спортивными и культурными центрами.

Источник: nso.ru

"Альтаир" региональный образовательный центр
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