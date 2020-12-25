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Падает температура до -50 на глазах в Сибири. Прогноз погоды на последнюю неделю 2020 года

12:25 25.12.2020 Фото: pixabay
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Пугаться не надо, по данным синоптиков к Новому году 2021 на улице резко потеплеет - 31 декабря зуб на зуб попадет, будет всего лишь -24 градуса.

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Погода не балует бердчан

Трескучие морозы надвигаются на Новосибирскую область и, конечно же, Бердск. По данным ЕДДС региона, 24 декабря утром ожидается -12, а вечером -7 градусов тепла. Если утром 25 декабря синоптики прогнозируют -10, то уже к вечеру похолодает аж до 36 градусов. В отдельных регионах прогнозируются обильные снегопады и морозы с понижением температуры наружного воздуха до минус 40, местами ниже. Столбик термометра падает на

утром 26 декабря столбик термометра упадет до -44, а к вечеру до -26 градусов. Но самая рекордно низкая температура прогнозируется на утро 27 декабря - минус 50 градусов. такие морозы обычно сковывают Якутию. Впрочем, к вечеру потеплеет до -46. В понедельник, 28 декабря, утром погода останется на уровне -44 градусов, а к вечеру потеплеет до -38.

Пугаться не надо, по данным синоптиков к Новому году 2021 на улице резко потеплеет - 31 декабря зуб на зуб попадет, будет всего лишь -24 градуса.

декабрь 2020 зима морозы прогноз погоды
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От редакции

Утеплились?

Аноним, 25 декабря 2020 12:30
НВР: Ага, утеплились паническими постерами аферистов и мошенников из глобального заговора вселенского потепления.)))

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