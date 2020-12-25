Как прочитать линию брака и детей по руке? Просто о хиромантии

Если в начале линии детей находится островок, то это свидетельствует о проблемах со здоровьем этого ребенка при его рождении.

Если на ребре расположена одна четкая линия, то это свидетельствует о достаточно прочных семейных узах

Линии брака, или как еще ее называют линия привязанностей, являют собой горизонтальные линии, которые находятся на ребре ладони возле холма Меркурия между началом мизинца и линией Сердца.

Если на ребре расположена одна четкая линия, то это свидетельствует о достаточно прочных семейных узах. Как правило, обладателя таких линий ожидает долгий, счастливый и удачный брак.

Наличие четких линий свидетельствует о том, что человек хоть и ценит близкие взаимоотношения, но все же ему необходима сексуальная свобода. Такой человек будет постоянно находиться в поисках спутника жизни.

Свидетельством того, что человек предпочитает работу браку, является повернутая вверх к мизинцу линия брака. Например, деловая женщина, у которой первое место занимает карьера, а чувства отводятся на второй план. Такая линия также может говорить о том, что возможны отношения с наличием большой разницы в возрасте. Один из партнеров может быть более опытным и зрелым в сердечных вопросах. Брак не всегда может быть успешным.

Если линия брака имеет окончание вилки, то возможно, что партнеры не сошлись характерами и даже развелись.

Еще одним классическим знаком развода можно назвать спуск линии взаимоотношений полукругом и пересечение ею линии жизни.

О непродолжительности связи свидетельствует и то, что линия взаимоотношений является короткой и не проходит даже половины холма Меркурия.

Наличие разрыва на линии взаимоотношений свидетельствует о временном расставании.

Наличие островка на линии взаимоотношений предупреждает о возможной вражде и может быть даже расставании партнеров. Когда островок находится на конце линии, то расставание скорее всего закончится разрывом. Как правило, островки являются предупреждением об огорчениях, а также являются символом периода кризиса.

Волнистая линия взаимоотношений предполагает нелегкого, неустроенного и переменчивого партнера. Эта линия обозначает так называемый период «шатания». Такие люди предпочитают свободу и не любят никаких ограничений.

Короткие линии, которые отходят вниз от линии взаимоотношений, свидетельствуют о тревогах, связанных как с физическим, так и душевным здоровьем. Именно краткость этих линий является причиной сложности взаимоотношений. Чаще всего это удары по любовным узам, которые вызваны наличием слабого здоровья у партнера.

Линиями вмешательства являются глубокие линии, которые отходят от пальца Меркурия и пересекают линию взаимоотношений. Они являются символом негативного давления на взаимоотношения, которое исходит от близкого члена семьи или друга.

В большинстве случаев в роли мотива выступает желание ослабить, поставить под угрозу или даже разрушить союз. Например, очень часто случаются ситуации, когда родители не признают избранника своего ребенка, и, как правило, этим причиняют огромную боль своему ребенку.

Когда линия взаимоотношений является очень длинной и пересекает ладонь, как будто вторая лини сердца, то такой союз можно вполне считать состоявшимся. Человек с такой ладонью полностью посвящает себя своему партнеру, сливаясь с ним духовно, живет только для него, всегда поддерживает и находится рядом. Как пример можно назвать брак с иностранцем. В этом случае человек уезжает жить за границу, принимает культуру и язык партнера. Сюда также можно отнести брак с богатым партнером, когда человек принимает его образ жизни.

Наличие ответвления в линии взаимоотношений, а также его направление вниз и пересечение линии Солнца свидетельствует о том, что партнер будет относиться к более низкому социальному или имущественному слою. Когда же ответвление направлено вверх, в направлении холма Солнца, то партнером этого человека будет успешный и известный человек.

О наличии угрозы для здоровья партнера в связи с несчастным случаем или болезнью свидетельствует крест над линией взаимоотношений.

Интенсивность и продолжительность чувств зависит от длины и глубины линии брака. Чем она длиннее и глубже, тем лучше.

Если две линии, которые находятся на ребре проходят параллельно друг к другу и близко, то партнерам обеспечена долгая жизнь вместе, но, к сожалению, без наличия близких отношений, а также без морального удовлетворения.

Линия детей

Линии, которые имеют отношение к появлению детей, в большинстве случаев являют собой тонкие вертикальные черточки, которые находятся на крайней стороне линии брака. Но возможны также и другие варианты.

Если ребенок расположен на линии взаимоотношений ближе к краю ладони, то он родится раньше, если же ребенок расположен дальше, то и появится он позже.

Если линии детей находятся близко друг от друга, то разница в возрасте между ними будет от одного до четырех лет. Чем больше расстояние линий детей друг от друга, тем больше будет разница в возрасте между ними.

У детей, которые еще не рождены, линии будут не столь отчетливые, как уже у родившихся.

Линия любимого ребенка будет немного длиннее, чем линия его братьев и сестер.

Знаком близнецов является V-образная линия детей. Наличие перевернутого знака близнецов или же нормальной линии с вилкой на конце свидетельствует о рождении одного ребенка, у которого в будущем возможно появление детей-близнецов.

Символом защиты является наличие квадрата на линии детей. Это значит, что ребенок уже преодолел тот период, когда ему угрожала опасность, вследствие какого-то заболевания или несчастного случая.

Чем меньше расстояние от квадрата к линии взаимоотношений, тем ближе к рождению возникает это событие.

Расположенная под углом линия детей свидетельствует о натянутости отношений между ребенком и родителями. Возможно, что между ними будет эмоциональное отчуждение, как по причине бунтарства переходного возраста, так и в результате проблем родительской власти.

Если в начале линии детей находится островок, то это свидетельствует о проблемах со здоровьем этого ребенка при его рождении.

Проявление слабого здоровья в более позднем возрасте возможно при наличии островка дальше на линии.

Предупреждает о возможном выкидыше наличие маленькой, слабой линии детей, которая состоит из пунктиров, завитков, островов и крестов.

Наличие волнистой линии детей свидетельствует о возникновении у ребенка проблем со здоровьем еще с рождения.

Прерванная или сломленная линия детей говорит или о сложных отношениях родителей с ребенком или о проблемах со здоровьем у данного ребенка.

Нельзя говорить о детях только основываясь на этих вертикальных линиях на холме Венеры, ведь они очень плохо выражены и почти не видны. Ориентироваться также можно по глубоким линиям, которые идут горизонтально над запястьем в нижней части холма Луны.

Когда линии детей проходят от линии Сердца через линию брака, то существует возможность того, что такая женщина посвятит себя полностью воспитанию детей.

Важно знать, что если женщина имеет слабо развитый холм Венеры и длинную узкую ладонь, то возможно она вообще не будет иметь детей. Еще одним фактором, который влияет на количество детей, является пояс браслетов на запястье. Так, тяжелые роды прогнозирует первая линия браслета Венеры на руке женщины в виде арки. Возможно, что такая женщина не будет иметь много детей. Наличие второй линии такой же формы значительно усугубляет ситуацию.

Знаки мальчиков и девочек

Мальчики:

1. Если линия жизни выпускает ветвь в направлении первой линии запястья с наклоном в сторону большого пальца, ниже основания линии Меркурия (Здоровья), то это значит, что первым родится мальчик.

2. Указывать на трудные роды может разветвление этой ветви.

3. Наличие соединения обоих ветвей конуса с запястьем символизирует раннюю смерть ребенка или же очень трудные роды.

4. Если между знаками мальчиков есть перемычка, то это свидетельствует о мальчиках-близнецах.

5. Наличие точек на ветвях конуса может символизировать применение щипцов во время родов, а также нанесение травм обоих полушарий мозга.

Девочки:

1. Если линия исходит из бугра Венеры и пересекает линию жизни, а ее конец имеет окончание разветвления, и она также соединяется с первой линией запястья, то это предсказывает девочку. Возможен также выкидыш, или же рождение мертвого ребенка.

2. О девочке, у которой будет возможным возникновение травмы обоих полушарий мозга, свидетельствует наличие на ладони линии, которая исходит из бугра Венеры, пересекает линию жизни в направлении запястья и оканчивается островком, который повернут в сторону оси ладони.

3. Наличие поперечной линии на конце знака девочки символизирует о возможных головных болях у девочки.

4. Если знак девочки имеет окончание четырехугольника, то это говорит об обвитии пуповины вокруг шеи девочки.

Существует мнение, что символом мальчика являются вертикальные линии, которые находятся у края ладони на холме Меркурия под мизинцем и упираются в линии привязанностей, а символом девочек можно считать скошенные, наклонные линии.

Наличие более слабой линии детей, которая отходит от линии взаимоотношений, свидетельствует о девочке. Если же она сильная, то будет мальчик.

Источник: astroguide.ru