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Продали за $22 млн поместье Neverland Майкла Джексона

16:00 25.12.2020 Фото: wsj
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Мистер Джексон прославил Неверленд, установив причудливые элементы, такие как железная дорога и парк развлечений, в том числе колесо обозрения и карусель.

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Недвижимость Los Olivos занимает площадь около 2700 акров

Бывшее ранчо Майкла Джексона Neverland было продано за 22 миллиона долларов миллиардеру Рону Берклу, бывшему партнеру покойной поп-звезды и соучредителю инвестиционной компании Yucaipa Companies, согласно публичным данным и трем людям, знакомым с сделкой.

Недвижимость, расположенная примерно в 40 милях от Санта-Барбары, продавалась и уходила с рынка в течение многих лет, впервые выставившись на продажу за 100 миллионов долларов в 2015 году и претерпев несколько снижений цен. В прошлом году он был продан за 31 миллион долларов, сообщает The Wall Street Journal .

Имение мистера Джексона принадлежало ранчо в совместном владении с фондом, управляемым Colony Capital , инвестиционным фондом недвижимости. В условиях финансовых затруднений мистер Джексон не смог выплатить кредит, обеспеченный ранчо, и Colony купила банкноту в 2008 году, передав право собственности на собственность совместному предприятию, которое она сформировала с поп-звездой. Первоначально мистер Джексон заплатил за ранчо около 19,5 миллионов долларов в 1987 году.

Мистер Джексон прославил Неверленд, установив причудливые элементы, такие как железная дорога и парк развлечений, в том числе колесо обозрения и карусель. Еще он держал там орангутанов и слона. На причудливых цветочных часах перед зданием было написано «Неверленд». Ранчо было названо в честь фантастического мира в фильме Дж. М. Барри «Питер Пэн».

Недвижимость Los Olivos занимает площадь около 2700 акров и включает около 22 строений, включая особняк в нормандском стиле площадью 12000 квадратных футов. Как сообщает The Wall Street Journal, когда недвижимость была выставлена ​​на продажу, есть также несколько гостевых домов, бассейн с беседкой, баскетбольная площадка, теннисный корт и кинотеатр на 50 мест.

После смерти г-на Джексона собственность была переименована в ранчо Sycamore Valley. С тех пор аттракционы были удалены.

Г-н Беркл служил советником певца по деловым вопросам в середине 2000-х, когда поп-звезда работал над предотвращением финансовой катастрофы, отчасти вызванной его расточительным образом жизни, сообщала в то время The Wall Street Journal. Г-н Джексон умер в 2009 году.

Представитель г-на Беркла назвал сделку «возможностью для земельного банка», отметив, что г-н Беркл, хотя и житель Монтаны, уже владеет примерно 1 000 акров в Оук-Глен, Калифорния. Г-н Беркл наблюдал за озером Зака, которое примыкает к собственности, чтобы создать новое место для уединения Soho House, частной клубной компании, совладельцем которой он является, сказал его представитель. Хотя он в конечном итоге решил, что это место слишком удалено для ретрита, он увидел бывшее ранчо мистера Джексона с воздуха и позвонил Тому Бараку, основателю Colony Capital, напрямую, чтобы спросить, продаст ли он его. Недвижимость была снята с продажи и в то время публично не котировалась.

Г-н Беркл - известный любитель архитектуры и владел несколькими значительными домами, включая Ennis House в Лос-Анджелесе, спроектированный Фрэнком Ллойдом Райтом, который он продал за 18 миллионов долларов в прошлом году после завершения проекта реставрации на 10 миллионов долларов. Он также владеет домом Джона Лотнера в районе Палм-Спрингс, который был спроектирован и построен в 1970-х годах для Боба и Долорес Хоуп, как показывают отчеты.

Источник: wsj.com

недвижимость особняк ранчо
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От редакции

Хотели бы там побывать?

Аноним, 25 декабря 2020 16:05
А можно не про Джексона, а про наших работящих чиновников кто что где украл и что на это купил.
Аноним, 25 декабря 2020 16:39
Да, поместье Джексона было относительно скромным на фоне дворцов депутатов Госдумы и прочих приближенных Его Величества.

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