Все запреты и ограничения с 1 января 2021 года: Курильщики не покурят, а деньги россиян пересчитают

Из приятного - после Нового года 2021 россияне могут поехать отдыхать в Доминикану, Мексику, Марокко. Для того, чтобы отправиться за границу, россиянам нужно за 48 часов до вылета сделать ПЦР тест на коронавирус.

Некоторые товары запретят к продаже в январе 2021

Каждый месяц в законы России вносятся изменения, некоторые перестают работать, а другие - появляются. Январь 2021 года не исключение. "Курьер. Среда. Бердск" разобрался в грядущих изменениях сегодня, 25 декабря.

Обязательны ли условия перехода на электронный вариант трудовой книжки?

Тем жителям страны, кто после 1 января 2021 года придет впервые устраиваться на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки. Трудоустроенные ранее сотрудники в свою очередь должны сообщить работодателю, в каком виде они хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, однако изменить решение можно будет в любой момент. В электронном варианте будут фиксироваться только сведения начиная с 2020 года, поэтому при выборе этого варианта, бумажную трудовую книжку необходимо сохранить. Кстати, изменения в правила ведения таких документов с учётом появления нового цифрового формата утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Какие продукты исчезнут с полок в магазинах в новом году

Новые правила работы продуктовых магазинов и рынков вступят в силу 1 января 2021 года. Так, роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, реализующих пищевые продукты. «Курьер. Среда. Бердск» ознакомился с приказом ведомства от 20 ноября 2020 года № 771. Итак, запретят продавать негерметичные и деформированные консервы, позеленевший картофель, повторно размороженную и замороженную продукцию. Кроме того, запрещается реализация продуктов с истекшим сроком годности. Она должна быть изъята от всей продукции и размещена отдельно от той, что пригодна к употреблению.

Также, нельзя будет продавать непотрошеную птицу, исключение составляют дичь, яйца с загрязненной скорлупой, яйца уток и гусей, а также продукты домашнего приготовления. Реализация сырого молока на рынках допускается только при наличии на месте его реализации предупреждающей надписи о необходимости его кипячения.

Запрет курения

Закон о запрете курения в общественных местах появился еще в 2013 году, но с 1 января 2021 года из-за новых правил противопожарного режима потерпел некоторые изменения, если прежде полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи, помещения социальных служб и рабочих мест, находящихся в помещении, то теперь вступает в силу запрет на курение и на территории медицинских учреждений, торговых точек, баз и складских помещений. В таких местах курение будет разрешено только в специально отведённых зонах, обозначенных табличкой.

И так ли безвреден пар от вейпов и электронных сигарет, как утверждают их производители? Судя по изменениям в законе, это далеко не так. В конце октября в России вступил в силу запрет курения кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе, барах и ресторанах.

Пресечение преступных доходов или россияне "под колпаком"?

Контроль над всеми денежными переводами ждет нас с 1 января 2021 года. Итак, с 1 января 2021 года будут контролироваться:

- почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и выше (в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода превышает этот порог);

- снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если его сумма 100 000 рублей и более;

- ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 000 рублей (также в числе контролируемых остается выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму).

Что же ждет рынок недвижимости?

Также с 2021 года будут контролироваться расчеты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. Пока же такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности на недвижимость от 3 млн рублей и выше (купля-продажа, мена и рента).

Иными словами, поправки расширяют перечень контролируемых сделок с недвижимостью: теперь добавляется и аренда, и ипотека, и коммерческий наем жилья и т. д.

Росфинмониторинг может установить подозрительный характер сделки. Перечень признаков попадающих под такое определение представлен в разъяснительном письме Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546.

Ну и по прежнему банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о денежных операциях граждан на сумму от 600 000 рублей и более в случаях предусмотренных ст. 6 Закона № 115-ФЗ.

Какой прогноз по криптовалюте нас ожидает на 2021?

Напомним, что криптовалюты – это цифровые виртуальные неконвертируемые валюты децентрализованной платёжной системы, используемые для проведения различных транзакций в интернете. Также она может быть источником дохода, если грамотно вкладываться и если на сегодняшний день этот вид дохода не регулируется властями, то в скором времени это может измениться.

Если вступивший ранее в июне говорит только то, что криптовалюту нельзя использовать, как средство платежа в России, то теперь рассматривается новый законопроект, с 1 января 2021 года, в России вступит в силу распоряжение о легализации криптовалют. На фоне изменений гражданам РФ придется официально отчитываться в налоговой о своих операциях с цифровыми активами и платить налоги. В частности, Минфин, обратил внимание эксперт, предполагает обязать криптообменики и биржи цифровых валют к передавать данные обо всех проведенных россиянами операциях. Наказание за непредоставление владельцами этих валют информации в ФНС о получении, сделках с криптой и остатках на кошельках будет доходить и до лишения свободы на срок до 3 лет.

Коронавирус, последние новости

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2022 года действие постановлений, которыми установлен масочный режим и режим ограничений, действующих в образовательный организациях. Кроме того, с 1 января 2021 закончится действие многих льгот и послаблений, введенных в связи с пандемией. В Новосибирской области все также продлены ограничительные меры - нужно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В максах нужно ходить в общественных местах, а также в транспорте. Под запретом работы баров и ресторанов - провести время с компанией в заведении можно лишь до 24.00.



А что можно?

После Нового года 2021 россияне могут поехать отдыхать в Доминикану, Мексику, Марокко. Для того, чтобы отправиться за границу россиянам нужно за 48 часов до вылета сделать ПЦР тест на коронавирус.



Эксперт Российского союза Туриндустрии Андрей Игнатьев прояснил ситуацию об открытии ЕС для россиян. Европейские страны будут доступны россиянам в августе 2021 года: курорты Франции, Италии, Испании откроются для россиян накануне начала учебного года, 1 сентября.

Условия для въезда в страну для россиян ввели власти Таиланда. Россиянам перед поездкой в Таиланд нужно сделать тест на коронавирус, а результаты предоставить в аэропорту Таиланда на английском языке.

Откроет свои границы и Греция, однако беспрепятственно россияне пересечь границы Греции во время пандемии еще не смогут, поскольку власти страны выставили лимит на приезд россиян - не более 500 туристов из РФ в неделю. Также стало известно, что границы для россиян откроет Кипр в марте 2021, но тоже на определенных условиях, которые будут известны позднее.