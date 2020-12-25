Все запреты и ограничения с 1 января 2021 года: Курильщики не покурят, а деньги россиян пересчитают

Каждый месяц в законы России вносятся изменения, некоторые перестают работать, а другие - появляются. Январь 2021 года не исключение. "Курьер. Среда. Бердск" разобрался в грядущих изменениях сегодня, 25 декабря.
Обязательны ли условия перехода на электронный вариант трудовой книжки?
Тем жителям страны, кто после 1 января 2021 года придет впервые устраиваться на работу, будут заводить только электронные трудовые книжки. Трудоустроенные ранее сотрудники в свою очередь должны сообщить работодателю, в каком виде они хотят иметь трудовую книжку. По умолчанию работодатель оставит бумажную, однако изменить решение можно будет в любой момент. В электронном варианте будут фиксироваться только сведения начиная с 2020 года, поэтому при выборе этого варианта, бумажную трудовую книжку необходимо сохранить. Кстати, изменения в правила ведения таких документов с учётом появления нового цифрового формата утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Какие продукты исчезнут с полок в магазинах в новом году
Новые правила работы продуктовых магазинов и рынков вступят в силу 1 января 2021 года. Так, роспотребнадзор утвердил новые санитарно-эпидемиологические требования к работе магазинов и рынков, реализующих пищевые продукты. «Курьер. Среда. Бердск» ознакомился с приказом ведомства от 20 ноября 2020 года № 771. Итак, запретят продавать негерметичные и деформированные консервы, позеленевший картофель, повторно размороженную и замороженную продукцию. Кроме того, запрещается реализация продуктов с истекшим сроком годности. Она должна быть изъята от всей продукции и размещена отдельно от той, что пригодна к употреблению.
Также, нельзя будет продавать непотрошеную птицу, исключение составляют дичь, яйца с загрязненной скорлупой, яйца уток и гусей, а также продукты домашнего приготовления. Реализация сырого молока на рынках допускается только при наличии на месте его реализации предупреждающей надписи о необходимости его кипячения.
Запрет курения
Закон о запрете курения в общественных местах появился еще в 2013 году, но с 1 января 2021 года из-за новых правил противопожарного режима потерпел некоторые изменения, если прежде полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи, помещения социальных служб и рабочих мест, находящихся в помещении, то теперь вступает в силу запрет на курение и на территории медицинских учреждений, торговых точек, баз и складских помещений. В таких местах курение будет разрешено только в специально отведённых зонах, обозначенных табличкой.
И так ли безвреден пар от вейпов и электронных сигарет, как утверждают их производители? Судя по изменениям в законе, это далеко не так. В конце октября в России вступил в силу запрет курения кальянов, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе, барах и ресторанах.
Пресечение преступных доходов или россияне "под колпаком"?
Контроль над всеми денежными переводами ждет нас с 1 января 2021 года. Итак, с 1 января 2021 года будут контролироваться:
- почтовые переводы на сумму от 100 000 рублей и выше (в том числе сделанные в иностранной валюте, если рублевый эквивалент перевода превышает этот порог);
- снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона, если его сумма 100 000 рублей и более;
- ставки в лотерее и других азартных играх на сумму от 600 000 рублей (также в числе контролируемых остается выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму).
Что же ждет рынок недвижимости?
Также с 2021 года будут контролироваться расчеты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей. Пока же такой контроль обязателен только для сделок по передаче права собственности на недвижимость от 3 млн рублей и выше (купля-продажа, мена и рента).
Иными словами, поправки расширяют перечень контролируемых сделок с недвижимостью: теперь добавляется и аренда, и ипотека, и коммерческий наем жилья и т. д.
Росфинмониторинг может установить подозрительный характер сделки. Перечень признаков попадающих под такое определение представлен в разъяснительном письме Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 4 марта 2019 г. № 2192 / 01-01-40/4546.
Ну и по прежнему банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг о денежных операциях граждан на сумму от 600 000 рублей и более в случаях предусмотренных ст. 6 Закона № 115-ФЗ.
Какой прогноз по криптовалюте нас ожидает на 2021?
Напомним, что криптовалюты – это цифровые виртуальные неконвертируемые валюты децентрализованной платёжной системы, используемые для проведения различных транзакций в интернете. Также она может быть источником дохода, если грамотно вкладываться и если на сегодняшний день этот вид дохода не регулируется властями, то в скором времени это может измениться.
Если вступивший ранее в июне говорит только то, что криптовалюту нельзя использовать, как средство платежа в России, то теперь рассматривается новый законопроект, с 1 января 2021 года, в России вступит в силу распоряжение о легализации криптовалют. На фоне изменений гражданам РФ придется официально отчитываться в налоговой о своих операциях с цифровыми активами и платить налоги. В частности, Минфин, обратил внимание эксперт, предполагает обязать криптообменики и биржи цифровых валют к передавать данные обо всех проведенных россиянами операциях. Наказание за непредоставление владельцами этих валют информации в ФНС о получении, сделках с криптой и остатках на кошельках будет доходить и до лишения свободы на срок до 3 лет.
Коронавирус, последние новости
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2022 года действие постановлений, которыми установлен масочный режим и режим ограничений, действующих в образовательный организациях. Кроме того, с 1 января 2021 закончится действие многих льгот и послаблений, введенных в связи с пандемией. В Новосибирской области все также продлены ограничительные меры - нужно соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. В максах нужно ходить в общественных местах, а также в транспорте. Под запретом работы баров и ресторанов - провести время с компанией в заведении можно лишь до 24.00.
А что можно?
После Нового года 2021 россияне могут поехать отдыхать в Доминикану, Мексику, Марокко. Для того, чтобы отправиться за границу россиянам нужно за 48 часов до вылета сделать ПЦР тест на коронавирус.
Условия для въезда в страну для россиян ввели власти Таиланда. Россиянам перед поездкой в Таиланд нужно сделать тест на коронавирус, а результаты предоставить в аэропорту Таиланда на английском языке.
Откроет свои границы и Греция, однако беспрепятственно россияне пересечь границы Греции во время пандемии еще не смогут, поскольку власти страны выставили лимит на приезд россиян - не более 500 туристов из РФ в неделю. Также стало известно, что границы для россиян откроет Кипр в марте 2021, но тоже на определенных условиях, которые будут известны позднее.
"россиянам нужно за 48 часов до вылета сделать ПЦР тест на коронавирус", результаты которого нужно будет ждать 7 дней?