Отправили на экспорт 503 000 тонн зерна фермеры Новосибирской области. Зерно закупают 19 стран мира

Экспортные отгрузки выросли в сравнении с уровнем прошлого года

В Новосибирской области этой осенью собрали хороший урожай, и регион по-прежнему имеет большой профицит зерна. Излишки зерновых и масличных реализуются за пределы области. C начала года отгружено железнодорожным транспортом 815 тысяч тонн зерна, в том числе 503 тысячи тонн – на экспорт.

Причем, экспортные отгрузки выросли в сравнении с уровнем прошлого года на 24%, а география поставок расширилась: новосибирские зерновые и масличные покупают уже в 19 странах мира. Основные направления отгрузки на экспорт – Китай, Монголия, страны Таможенного союза. Внутри страны наше зерно поставляется в основном в регионы центральной части России. Экспортные поставки реализуются в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Специалисты отмечают: высокие темпы отгрузки достигнуты благодаря реализации отлаженных логистических схем участниками зернового рынка, а также мерам, которые предпринимают федеральные и региональные органы власти, в том числе по снижению издержек на транспортировку продукции через механизм льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом.

Так, постановлением Правительства РФ от 06.04.2019 № 406 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна. Лимит зерновых грузов для Новосибирской области на перевозку зерна по льготным тарифам установлен в объеме 275 тысяч тонн. В 2020 году за пределы Новосибирской области по льготным тарифам вывезено 247 тысяч тонн зерна.

Для справки:

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Его цель – увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны, формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами – членами Союза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций.

Источник: nso.ru