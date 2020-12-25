Отозвал лицензию у "Платежного Стандарта" ЦБ России

Уточняется, что в организации назначена временная администрация Банка России, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По данным ЦБ, по величине активов организация занимала 395 место в банковской системе РФ

ЦБ РФ с 25 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у новосибирской расчетной небанковской кредитной организации "Платежный Стандарт", говорится в сообщении регулятора.

"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 декабря 2020 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Стандарт" ООО РНКО "Платежный Стандарт", рег. № 3530-К, город Новосибирск", — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, по величине активов организация занимала 395 место в банковской системе РФ и не являлась участником системы страхования вкладов.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушениями требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"Деятельность РНКО "Платежный Стандарт" характеризовалась высокой вовлеченностью в проведение сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций, связанных с обналичиванием денежных средств, в связи с чем ее бизнес-модель не может быть признана жизнеспособной и конкурентоспособной", — отметили в ЦБ.

Уточняется, что в организации назначена временная администрация Банка России, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Источник: 1prime