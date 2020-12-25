25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Кто стал фаворитом выборов мэра Бердска после тестирования

12:42 25.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
9 3

Баллы участников конкурса среди кандидатов на высший муниципальный пост. Тест состоял из 30 вопросов с четырьмя вариантами ответов.

% name% title
Конкурсная комиссия по выборам мэра Бердска проводит собеседование с кандидатами на этот пост
Сюжет: Выборы мэра-2020
% name% title

Кто стал фаворитом выборов мэра Бердска после тестированияОтветили на каверзные вопросы теста кандидаты в мэры Бердска. Теперь защищают свои программы развития городаЕщё 42 новостей

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", завершился этап тестирования на конкурсе по выборам главы города. В тесте было 30 вопросов с 4 вариантами ответов. Их составлял Минюст. Конверты с тестом вскрыли непосредственно перед началом тестирования утром 25 декабря.

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны результаты по итогам тестирования каждого из кандидатов.

Евгений Шестернин – действующий мэр Бердска - 27 баллов;

Сергей Синяев – бывший спикер Совета депутатов Баганского района, сотрудник Министерства региональной политики Новосибирской области - 24 балла;

Николай Яковченко – директор ГК «Вымпел-Сервис» - 19 баллов.

Алексей Шабин – общественник, противник строительства полигона ТБО в Бердске, директор по развитию в частной компании - 18 баллов;

Павел Калганов – бизнесмен - 18 баллов;

Дмитрий Алексеев – бывший начальник АТИ Бердска - 18 баллов;

Владимир Владимиров – арбитражный управляющий - 15 баллов;

Наталья Слесарева – общественница, выступающая против строительства исправцентра и мусорной свалки под Бердском - 11 баллов;

Сейчас, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", кандидаты защищают свои программы развития города, потом состоится собеседование. А имя нового главы города бердские депутаты назовут сегодня, 25 декабря, после 15.00.

. выбор балл конкурс мэр Бердска собеседование
Мнение читателей
2
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто станет мэром?

Аноним, 25 декабря 2020 12:46
Ожидаемо! Тесты наверняка знал.
Я знаю, 25 декабря 2020 13:12
наверняка в 27-случаев у него была практика по какой нибудь проблеме или вопросу. он же действующий глава, соответственно погружен в закон хоть и поверхностно. а вот на три не смог ответить, значит не полностью в теме. Если бы оппонент был его ранга, тогда было бы интересно, а так просто слив...
Гость, 25 декабря 2020 13:46
Наверняка. Правильные ответы дали заранее, а остальным устроили представление.
Аноним, 25 декабря 2020 13:02
Как и пять лет назад,Шестернин знал все ответы.Ничем не удивили.Ложь - это главное средство в политике президента,правительства и всех едросов.
Аноним, 25 декабря 2020 13:04
Ага, просто человек реально законы знает, в отличии от "активистов"
АНОНИМ, 25 декабря 2020 13:10
плевок в сторону избирателей...переизбрание шерстенина
Аноним, 25 декабря 2020 13:39
Учи законы и, может быть, тебя когда-нибудь изберут!
Аноним, 25 декабря 2020 13:35
Он списывал, требую проверить видеокамеры!
Аноним, 25 декабря 2020 13:41
Слесарёва - первое место с конца. Браво! Так и руководила бы!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Помогите, я в беде": задержали телефонных мошенников в Новосибирске
13:55 25-12-2020
Гадания на замужество и будущее на старый Новый год 2021: Игры для веселого вечера
13:50 25-12-2020
Гадания на замужество и будущее на старый Новый год 2021: Игры для веселого вечера
Как будет работать Почта России в праздничные дни? График
13:48 25-12-2020
Как будет работать Почта России в праздничные дни? График
БердскКакие общественные экологические организации могут сделать народную экспертизу и остановить строительство свалки у Бердска? Смотрите список
13:48 25-12-2020
Какие общественные экологические организации могут сделать народную экспертизу и остановить строительство свалки у Бердска? Смотрите список
Планируют строить гоночные трассы около ТЭЦ-5 власти Новосибирска
13:45 25-12-2020
Планируют строить гоночные трассы около ТЭЦ-5 власти Новосибирска
Пытали кипятильником и издевались над заключенным сиротой сокамерники
13:44 25-12-2020
Пытали кипятильником и издевались над заключенным сиротой сокамерники
1 500 вундеркиндов выпустил центр «Альтаир» в 2020 году. Подвел итоги губернатор Андрей Травников
13:30 25-12-2020
1 500 вундеркиндов выпустил центр «Альтаир» в 2020 году. Подвел итоги губернатор Андрей Травников
Вера Брежнева показала свою 11-летнюю дочь с невероятной улыбкой
13:20 25-12-2020
Вера Брежнева показала свою 11-летнюю дочь с невероятной улыбкой
Признали вину по делу Голунова двое экс-полицейских
13:15 25-12-2020
Признали вину по делу Голунова двое экс-полицейских
Убили бизнесмена Зейналова, его детей и беременную жену в 2005 году. Суд признал вину двоих мужчин
13:08 25-12-2020
Убили бизнесмена Зейналова, его детей и беременную жену в 2005 году. Суд признал вину двоих мужчин