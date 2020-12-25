На что потратили 5000 рублей от Путина дети до 8 лет в Бердске. У вас навернутся слезы

Все бердские мамы, чьи дети имели право на выплату, деньги получили и уже потратили их. Через Пенсионный фонд они говорят спасибо президенту.

Все бердские мамы благодарны подарку президента к Новому году



Получили по 5000 рублей от Путина перед Новым годом и уже успели потратить их на подарки и другие надобности мамы детей до 8 лет в Бердске.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 25 декабря начальник УПФР по Бердску Елена Чуль, президентскую выплату получили около 10 500 бердских мам.

-В декабре перед Новым годом президент сделал новогодние подарки деткам до 8 лет. Мы с этой задачей справились и на сегодняшний день 99,99% мам получили деньги на детей. Вы даже не представляете, какие мы получаем отзывы. Бердчанки звонят и благодарят. Я вчера разговаривала с девочками, которые работают на горячих телефонах. Рассказали, что позвонила бердчанка Ирина с благодарностью и поделилась историей. Ее 5-летний сын подошел к своим старшим брату и сестре, которые не получили эти деньги, и предложил купить на его 5000 рублей подарки маме и папе на Новый год. И у нас слезы. Какие ребятишки. Это говорит о том, какая хорошая семья. Другая мама рассказала, что на полученные деньги купила ребятишкам костюмы на утренники. Люди звонят и благодарят нас. Понимаю, что они не могут отблагодарить президента и сказать ему спасибо. Делают это через нас.

Лишь с одной бердчанкой сотрудники УПФР пока работают. Но уже сегодня, 25 декабря, вопрос будет закрыт, отметила начальник УПФР по Бердску. По словам Елены Николаевны, в Бердске живут очень ответственные мамочки. Поэтому и результат почти 100%.

-Иной раз мамочке звоним, а она получать выплату не торопится. Мы просим: пожалуйста, сходите в банк, получите деньги.

Отказов в выплате не получила ни одна бердчанка, имеющая на нее право. Сотрудники УПФР провели работу со всеми банками, с судебными приставами, чтобы с этой социальной выплаты не было никаких удержаний.

На что потратила путинскую выплату рассказала читательница «Курьер. Среда. Бердск»:

-Деньги от Путина получили оба сына. На 10 000 рублей они получат подарки от Деда Мороза - машину на радиоуправлении и самолет. Как раз планировали покупку валенок - грядут морозы. Эти деньги как никогда кстати.

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