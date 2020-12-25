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Смертей все больше: скончались 9 пациентов за сутки на 25 декабря в Новосибирской области

12:48 25.12.2020 Фото: pixabay
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Всего в Новосибирской области сделано 1 051 883 теста на коронавирус.

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Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 318 обращений, госпитализированы 29 человек.

По данным оперативного штаба на утро 25 декабря в регионе выявлено 26 955 случаев COVID-19 (+165 за сутки), в том числе у 1 564 детей. 22 900 пациентов выписаны с выздоровлением (+217 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 68 лет, 74 года, 75 лет, 78 лет, 80 лет и женщины в возрасте 51 год, 62 года, 64 года и 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 918 человек.

В отделениях реанимации находятся 174 человека. На ИВЛ – 50 пациентов.

Госпитализированы 26 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 250.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 238 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 051 883 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 7 559 жителей региона, 78 271 человек снят с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 318 обращений, госпитализированы 29 человек.

зараженные коронавирус пандемия
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