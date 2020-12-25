25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Назвал самые популярные способы подделки российских паспортов глава Гознака

14:45 25.12.2020 Фото: Pixabay
0

На вопрос, нуждается ли российский бумажный паспорт в модернизации, глава Гознака ответил, что это зависит от того, как будет продвигаться проект по электронному паспорту.

% name% title
Наиболее часто встречающаяся подделка паспорта – это переклеенная фотография

Наиболее часто встречающийся в России способ подделать паспорт – это переклеенная фотография, причем без специальных навыков и оборудования определить подделку может быть затруднительно, рассказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук.

"Наверное, с моей стороны было бы опрометчиво это обсуждать. Но наиболее часто встречающаяся подделка паспорта – это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится", - отметил Трачук.

На вопрос, нуждается ли российский бумажный паспорт в модернизации, глава Гознака ответил, что это зависит от того, как будет продвигаться проект по электронному паспорту. "Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу", - резюмировал он.

Источник: РИА Новости

паспорт переклеенная фотография подделка паспорта ультрафиолет
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Теряли паспорт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВъехал в стену гаража и протаранил еще 4 машины водитель на Toyota Ipsum в Бердске. Ему стало плохо
15:22 25-12-2020
Въехал в стену гаража и протаранил еще 4 машины водитель на Toyota Ipsum в Бердске. Ему стало плохо
БердскДопустили 3 кандидатов в мэры до голосования депутаты Бердска 25 декабря 2020. Список претендентов
15:20 25-12-2020
Допустили 3 кандидатов в мэры до голосования депутаты Бердска 25 декабря 2020. Список претендентов
ПФР: кого ждет индексация пенсии и какого года рождения россияне станут пенсионерами в 2021 году
15:20 25-12-2020
ПФР: кого ждет индексация пенсии и какого года рождения россияне станут пенсионерами в 2021 году
Отправили на экспорт 503 000 тонн зерна фермеры Новосибирской области. Зерно закупают 19 стран мира
15:15 25-12-2020
Отправили на экспорт 503 000 тонн зерна фермеры Новосибирской области. Зерно закупают 19 стран мира
Готовил теракт 17-летний подросток. Его задержала ФСБ
15:08 25-12-2020
Готовил теракт 17-летний подросток. Его задержала ФСБ
БердскНарушают самоизоляцию и попадают под уголовную статью сдающие анализы на коронавирус в ЦГБ Бердска, заявил Хальзов. Толпу ковидных создают врачи?
15:01 25-12-2020
Нарушают самоизоляцию и попадают под уголовную статью сдающие анализы на коронавирус в ЦГБ Бердска, заявил Хальзов. Толпу ковидных создают врачи?
Предложил брать плату с компаний за иностранных работников Трутнев
15:00 25-12-2020
Предложил брать плату с компаний за иностранных работников Трутнев
Какие именно сериалы стоит посмотреть сегодня?
15:00 25-12-2020
Какие именно сериалы стоит посмотреть сегодня?
Об отмене пенсионной реформы в России заговорили депутаты Госдумы 2
14:50 25-12-2020
Об отмене пенсионной реформы в России заговорили депутаты Госдумы
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 09.12 по 17.12.2020 в Бердске
14:49 25-12-2020
Онлайн некролог: Кто умер с 09.12 по 17.12.2020 в Бердске